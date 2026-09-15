Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво

Втори взрив в складове на ЕМКО в рамките само на месец повдига сериозни въпроси за сигурността. Отново става дума за обект с боеприпаси, а причините за инцидента засега остават неизяснени.
"Изискванията са ясни - от производството, през транспортирането, съхранението и до унищожението на боеприпаси всичко е детайлно описано и ако са правени толкова много проверки въпросът е какви са и колко са ефективни. Ако са били ефективни, причината може да е на по-високо ниво", заяви експертът по боеприпаси от Международната асоциация за борба с дроновете полк. Иван Миланов в "Денят ON AIR".
Според него причината за взрива трябва да се търси отвън и на по-високо ниво.
"За сигурността отговорник е държавата. Контролът, координацията между службите - всичко е пръснато, отговорността е размита и няма отговорен. Не бива да се говори за саботаж, няма информация. В момента е доказано, че няма човешка грешка и да се провери системата, че не е съвсем адекватна. Трябва да направим оценка на национално ниво за критичната инфраструктура и защита на цялото въздушно пространство", допълни полк. Миланов за Bulgaria ON AIR.
По думите му снощи, само над небето на Украйна, е имало 10 388 дрона от руска страна. "Купихме 2 системи, които охраняват 3 до 5 км радиус и не вършат работа. Много добре можем да знаем къде е заплахата чрез оценка на опасността. Цялата национална система трябва да работи заедно".
"Не е само ЕМКО, но е предимствено преимущество на ЕМКО. Могат да бъдат и външни, и политически, и конкурентни причините. Това е стратегически обект. Не ни трябват проверки след всеки инцидент и да няма резултати, трябва ни единна държавна система за оценка на риска и защита на стратегическите обекти и критичната инфраструктура. Това нещо липсва", категоричен е полк. Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Свиняна Йотова каза друго ПЪК! Аз на теб ли ще вярвам или на някаква партийна байганьовска мисирка? А?
23:18 15.09.2026
2 Експерт взривчик
23:19 15.09.2026
3 хаха
Боеприпасите са като бурканите ви дрОгаре! Като не ги затвориш правилно и решават да си гръмнат ей така ... в "извънработно време".
23:25 15.09.2026
4 Мдаа!🤔
23:26 15.09.2026
5 ДрайвингПлежър
Пълно е с малоумници, които се опитват да закачат нещо със слугинаж - жалка работа! И тва е Полковник! Обикновен овчар има повече акъл и повече морал!
23:31 15.09.2026
6 Шорт
23:32 15.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. И ЩЕ ВИ Е КРОТКО В КЪЩИ
......
МНОГО Е ПРОСТО:)
23:33 15.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А ТЕ ДА ПРОДАВАТ СМЪРТ .. ЕЙ ТВА Е ТОЧНО ПО ХРИСТИЯНСКИ:)
23:40 15.09.2026
9 3.14К
Коментиран от #10
23:40 15.09.2026
10 АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
До коментар #9 от "3.14К":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
23:47 15.09.2026
11 Дън Бай
По стар български обичай, вместо да ги дава за ред и сигурност, той ги дава за смазване на системата за контрол от КОС и службите, които всички знаят, че обичат бонусите. Като забрави да дава и хоп, нещо гръмне. Порочен кръг.
Всичко друго е пунта мара, както казва Винету.
23:47 15.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. .. И НИКОЙ НЕ ГИ НАМЕРИ :)
........
В БЪЛГАРИЯ ПИПАТ ОЩЕ МНОГО МЕКО :)
Коментиран от #13
23:48 15.09.2026
13 Брачетке ,
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Роззия не е АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ ...
23:57 15.09.2026