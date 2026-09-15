Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво

Втори взрив в складове на ЕМКО в рамките само на месец повдига сериозни въпроси за сигурността. Отново става дума за обект с боеприпаси, а причините за инцидента засега остават неизяснени.

"Изискванията са ясни - от производството, през транспортирането, съхранението и до унищожението на боеприпаси всичко е детайлно описано и ако са правени толкова много проверки въпросът е какви са и колко са ефективни. Ако са били ефективни, причината може да е на по-високо ниво", заяви експертът по боеприпаси от Международната асоциация за борба с дроновете полк. Иван Миланов в "Денят ON AIR".

Според него причината за взрива трябва да се търси отвън и на по-високо ниво.

"За сигурността отговорник е държавата. Контролът, координацията между службите - всичко е пръснато, отговорността е размита и няма отговорен. Не бива да се говори за саботаж, няма информация. В момента е доказано, че няма човешка грешка и да се провери системата, че не е съвсем адекватна. Трябва да направим оценка на национално ниво за критичната инфраструктура и защита на цялото въздушно пространство", допълни полк. Миланов за Bulgaria ON AIR.

По думите му снощи, само над небето на Украйна, е имало 10 388 дрона от руска страна. "Купихме 2 системи, които охраняват 3 до 5 км радиус и не вършат работа. Много добре можем да знаем къде е заплахата чрез оценка на опасността. Цялата национална система трябва да работи заедно".

"Не е само ЕМКО, но е предимствено преимущество на ЕМКО. Могат да бъдат и външни, и политически, и конкурентни причините. Това е стратегически обект. Не ни трябват проверки след всеки инцидент и да няма резултати, трябва ни единна държавна система за оценка на риска и защита на стратегическите обекти и критичната инфраструктура. Това нещо липсва", категоричен е полк. Миланов.