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Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво

Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво

15 Септември, 2026 22:52 765 13

  • полк. иван миланов-
  • взрив-
  • емко

За сигурността отговорник е държавата. Контролът, координацията между службите - всичко е пръснато, отговорността е размита и няма отговорен. Не бива да се говори за саботаж, няма информация

Полк. Миланов: Причината за взрива в ЕМКО трябва да се търси отвън и на по-високо ниво - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втори взрив в складове на ЕМКО в рамките само на месец повдига сериозни въпроси за сигурността. Отново става дума за обект с боеприпаси, а причините за инцидента засега остават неизяснени.

"Изискванията са ясни - от производството, през транспортирането, съхранението и до унищожението на боеприпаси всичко е детайлно описано и ако са правени толкова много проверки въпросът е какви са и колко са ефективни. Ако са били ефективни, причината може да е на по-високо ниво", заяви експертът по боеприпаси от Международната асоциация за борба с дроновете полк. Иван Миланов в "Денят ON AIR".

Според него причината за взрива трябва да се търси отвън и на по-високо ниво.

"За сигурността отговорник е държавата. Контролът, координацията между службите - всичко е пръснато, отговорността е размита и няма отговорен. Не бива да се говори за саботаж, няма информация. В момента е доказано, че няма човешка грешка и да се провери системата, че не е съвсем адекватна. Трябва да направим оценка на национално ниво за критичната инфраструктура и защита на цялото въздушно пространство", допълни полк. Миланов за Bulgaria ON AIR.

По думите му снощи, само над небето на Украйна, е имало 10 388 дрона от руска страна. "Купихме 2 системи, които охраняват 3 до 5 км радиус и не вършат работа. Много добре можем да знаем къде е заплахата чрез оценка на опасността. Цялата национална система трябва да работи заедно".

"Не е само ЕМКО, но е предимствено преимущество на ЕМКО. Могат да бъдат и външни, и политически, и конкурентни причините. Това е стратегически обект. Не ни трябват проверки след всеки инцидент и да няма резултати, трябва ни единна държавна система за оценка на риска и защита на стратегическите обекти и критичната инфраструктура. Това нещо липсва", категоричен е полк. Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    12 4 Отговор
    Ха! Пълни глупости!

    Свиняна Йотова каза друго ПЪК! Аз на теб ли ще вярвам или на някаква партийна байганьовска мисирка? А?

    23:18 15.09.2026

  • 2 Експерт взривчик

    4 5 Отговор
    ...демек по покривите ....

    23:19 15.09.2026

  • 3 хаха

    13 0 Отговор
    "Свинияна Йотова: Нямам идея на какво основание Гебрев е категоричен, че взривовете са саботаж."

    Боеприпасите са като бурканите ви дрОгаре! Като не ги затвориш правилно и решават да си гръмнат ей така ... в "извънработно време".

    23:25 15.09.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    11 13 Отговор
    Ето още един соросоид, който е започнал кариерата си от караваната на Лама Калушев! Те всичките са такива, изпълзяват от канализацията на Сатана костов и разнасят зарази!

    23:26 15.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    8 12 Отговор
    Врачка да беше на боб да фърляше нямаше как да е по-категоричен!
    Пълно е с малоумници, които се опитват да закачат нещо със слугинаж - жалка работа! И тва е Полковник! Обикновен овчар има повече акъл и повече морал!

    23:31 15.09.2026

  • 6 Шорт

    7 12 Отговор
    Тея мушмуроци са взривили завода да вземат застраховката. А сега ще обвинят Путин!

    23:32 15.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 11 Отговор
    АМИ СПРЕТЕ ФАШЯГИТЕ ДА ПРОДАВАТЕ ОРЪЖИЯ НА ФАШЯГИТЕ
    .. И ЩЕ ВИ Е КРОТКО В КЪЩИ
    ......
    МНОГО Е ПРОСТО:)

    23:33 15.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    ХАХА , ДЪРЖАВАТА СЕГА ДА ПАЬИ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СМЪРТ ОТ СИК ВИС 2 И ДПС :)
    ....
    А ТЕ ДА ПРОДАВАТ СМЪРТ .. ЕЙ ТВА Е ТОЧНО ПО ХРИСТИЯНСКИ:)

    23:40 15.09.2026

  • 9 3.14К

    6 7 Отговор
    Капитаните спечелиха сръбско- българската война. Сега шушомигите полковници, водени от професор Тагарев, ще предизвикат война на южния фланг на НАТО.

    Коментиран от #10

    23:40 15.09.2026

  • 10 АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "3.14К":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    23:47 15.09.2026

  • 11 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Уважаеми господин полковник, фирмата на руколата е частна и той отговаря за сигурността, която струва пари.
    По стар български обичай, вместо да ги дава за ред и сигурност, той ги дава за смазване на системата за контрол от КОС и службите, които всички знаят, че обичат бонусите. Като забрави да дава и хоп, нещо гръмне. Порочен кръг.
    Всичко друго е пунта мара, както казва Винету.

    23:47 15.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ПЪРВО РАНИХА И СЛЕД ТОВА МИНАХА С ГУМИТЕ ПРЕЗ ГЛАВАТА НА ПРЕДАТЕЛЯ ПИЛОТ И В РАЗМАЗАХА ЧАК В ИСПАНИЯ ДОКАТО ОЩЕ Е ЖИВ И
    . .. И НИКОЙ НЕ ГИ НАМЕРИ :)
    ........
    В БЪЛГАРИЯ ПИПАТ ОЩЕ МНОГО МЕКО :)

    Коментиран от #13

    23:48 15.09.2026

  • 13 Брачетке ,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Роззия не е АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ ...

    23:57 15.09.2026

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