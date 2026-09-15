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Канцлерът: В Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция! Няма да пътувам за САЩ

Канцлерът: В Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция! Няма да пътувам за САЩ

15 Септември, 2026 23:03, обновена 15 Септември, 2026 23:04 885 8

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц

След неуспехите в Саксония-Анхалт някои критици от ХДС предупредиха, че още един слаб резултат този уикенд може да засили натиска върху Мерц

Канцлерът: В Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция! Няма да пътувам за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че в Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция с Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и допълни, че надява да постигне споразумение със социалдемократите за по-нататъшни реформи след предстоящите регионални избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Бях избран за четиригодишен мандат и искам да използвам това време, за да разреша проблемите", подчерта Мерц, като отхвърли възможността за сформиране на правителство на малцинството.

Изявлението му идва в контекста на предстоящите регионални избори в германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания в неделя, които се разглеждат като тест за подкрепата на Мерц и неговата управляваща коалиция.

Германският консервативен блок свика специално заседание за тази неделя, на което високопоставени партийни фигури се очаква да обсъдят неуспехите от последните избори и да изразят подкрепата си за намиращия се под натиск канцлер Фридрих Мерц, съобщи днес партиен представител, цитиран от Ройтерс.

Мерц е обект на все повече критики от страна на свои съпартийци след лошото представяне на ръководения от него Християндемократически съюз (ХДС) на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където популистката "Алтернатива за Германия" (АзГ) почти си осигури мнозинство в регионалния парламент.

На национално равнище ХДС и баварската му сестринска партия Християнсоциален съюз се ползват от подкрепа, варираща между 18 и 20% - стойност, далеч под резултата от миналогодишните федерални избори и много по-ниска от одобрението за АзГ.

След неуспехите в Саксония-Анхалт някои критици от ХДС предупредиха, че още един слаб резултат този уикенд може да засили натиска върху Мерц.

Според социологическите проучвания ХДС се ползва с одобрение от 7% в Мекленбург-Предна Померания и от 20% в Берлин, където дели първото място по подкрепа с партията "Левите".

Мерц отхвърли опитите да се обвърже политическото му бъдеще с резултатите от регионалните избори, като изтъкна, че Германия се нуждае от стабилност, за да прокара амбициозна програма от реформи и да се справи с големите европейски предизвикателства, в това число проявите на хибридна война и подкрепата за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Ню Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и ДПА.

Мерц трябваше да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Канцлерът консерватор е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АзГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент.

Тази неделя ще се произведат избори и в провинциите Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християндемократически съюз (ХДС) в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин заедно с крайнолявата германска партия "Левите", докато АзГ заема трето място.

Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. Съществуват и разногласия с коалиционния партньор на ХДС - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), относно въпроса за нарастващия брой шофьори в затруднено финансово положение.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    11 1 Отговор
    Дебилът си е дебил.

    23:06 15.09.2026

  • 2 Стига сте ни занимавали с тоя

    6 1 Отговор
    Нещастник.
    Има по-слаба подкрепа от Пеевски в България.

    23:16 15.09.2026

  • 3 Робот

    2 0 Отговор
    Вече тези пътувания стават опасни Мерца се страхува 85..! Автономен дрон с АИ.. Това е ужасът на вампирите , дори и заглушител не го хваща..!

    23:31 15.09.2026

  • 4 3.14К

    6 0 Отговор
    Кога ще публикувате мнението на служител от летището в Лайпциг, който е обездвижил въпросния дрон и има версия, която напълно противоречи на истерията, която се раздухва от паникьосания Мерц.

    23:31 15.09.2026

  • 5 шМЕРЦ

    2 0 Отговор
    УДАВНИКА ЗА СЛАМКА..........

    23:31 15.09.2026

  • 6 Малко търпение

    0 0 Отговор
    Нека да видим и резултата от изборите в Померания и какво тогава ще ни каже Мерц... а може би и да напеави нещо...

    23:34 15.09.2026

  • 7 Глупенфюрерът щял

    0 0 Отговор
    да решава проблеми.

    23:49 15.09.2026

  • 8 @@@

    0 0 Отговор
    Тоест, канцлера смята че няма алтернатива, а процентите му са едноцифрени.Този ще добута Алтернативата до 50+ процента до средата на зимата, гаранция.

    00:04 16.09.2026

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