Канцлерът: В Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция! Няма да пътувам за САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че в Германия няма възможност да бъде сформирано друго парламентарно мнозинство освен вече управляващата коалиция с Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и допълни, че надява да постигне споразумение със социалдемократите за по-нататъшни реформи след предстоящите регионални избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Бях избран за четиригодишен мандат и искам да използвам това време, за да разреша проблемите", подчерта Мерц, като отхвърли възможността за сформиране на правителство на малцинството.

Изявлението му идва в контекста на предстоящите регионални избори в германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания в неделя, които се разглеждат като тест за подкрепата на Мерц и неговата управляваща коалиция.

Германският консервативен блок свика специално заседание за тази неделя, на което високопоставени партийни фигури се очаква да обсъдят неуспехите от последните избори и да изразят подкрепата си за намиращия се под натиск канцлер Фридрих Мерц, съобщи днес партиен представител, цитиран от Ройтерс.

Мерц е обект на все повече критики от страна на свои съпартийци след лошото представяне на ръководения от него Християндемократически съюз (ХДС) на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където популистката "Алтернатива за Германия" (АзГ) почти си осигури мнозинство в регионалния парламент.

На национално равнище ХДС и баварската му сестринска партия Християнсоциален съюз се ползват от подкрепа, варираща между 18 и 20% - стойност, далеч под резултата от миналогодишните федерални избори и много по-ниска от одобрението за АзГ.

След неуспехите в Саксония-Анхалт някои критици от ХДС предупредиха, че още един слаб резултат този уикенд може да засили натиска върху Мерц.

Според социологическите проучвания ХДС се ползва с одобрение от 7% в Мекленбург-Предна Померания и от 20% в Берлин, където дели първото място по подкрепа с партията "Левите".

Мерц отхвърли опитите да се обвърже политическото му бъдеще с резултатите от регионалните избори, като изтъкна, че Германия се нуждае от стабилност, за да прокара амбициозна програма от реформи и да се справи с големите европейски предизвикателства, в това число проявите на хибридна война и подкрепата за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Ню Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и ДПА.

Мерц трябваше да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Канцлерът консерватор е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АзГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент.

Тази неделя ще се произведат избори и в провинциите Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християндемократически съюз (ХДС) в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин заедно с крайнолявата германска партия "Левите", докато АзГ заема трето място.

Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. Съществуват и разногласия с коалиционния партньор на ХДС - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), относно въпроса за нарастващия брой шофьори в затруднено финансово положение.