Скандални скандирания на фенове донесоха сурово наказание за Ал Тавуун

Футболната атмосфера в Саудитска Арабия се нажежи до червено, след като привържениците на Ал Тавуун, където блести българският национал Марин Петков, си позволиха крайно неуместни скандирания по време на домакинството срещу Ал Хилал. В резултат на това, Дисциплинарната и етична комисия към Саудитската футболна федерация наложи безпрецедентно наказание на клуба – два мача без публика и глоба от 100 000 саудитски риала.

По време на срещата от седмия кръг, завършила с категоричното 0:6 в полза на Ал Хилал, част от феновете на Ал Тавуун отправиха обидни възгласи към португалската звезда Рубен Невеш. Те скандираха името на Диого Жота – близък приятел и бивш съотборник на Невеш, който загина трагично в автомобилна катастрофа в Испания на 3 юли 2025 г. В трагедията загуби живота си и братът на Жота – Андре Силва. Този акт на провокация бе възприет като грубо нарушаване на етичните норми във футбола.

Ръководството на Саудитската футболна федерация не остана безучастно към случилото се. Органът подчерта, че използването на лични трагедии за обида и провокация към състезатели е абсолютно недопустимо и противоречи на духа на спорта. Затова санкцията към Ал Тавуун бе утежнена, за да послужи като предупреждение към всички клубове и фенове в страната.

В следващите два домакински двубоя Ал Тавуун ще трябва да се справя без подкрепата на своите привърженици.