Атлетико Мадрид срази Осасуна на "Метрополитано"

В истински футболен спектакъл на стадион "Метрополитано", Атлетико Мадрид разгроми Осасуна с категоричното 4:0 в среща от шестия кръг на испанската Ла Лига. Момчетата на Диего Симеоне не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и зарадваха своите фенове с блестяща игра и четири безответни попадения.

В 24-ата минута канадският нападател Джонатан Дейвид даде тон на головото шоу, след като хладнокръвно реализира първото попадение в мача. Той не само откри резултата, но и продължи да бъде ключова фигура в атаката на "дюшекчиите".

След почивката Атлетико не намали темпото. В 54-ата минута Дейвид асистира на Кан-ин Ли, който удвои преднината на домакините с прецизен удар.

Само девет минути по-късно централният бранител Робин Льо Норман се възползва от разбъркване в наказателното поле и направи резултата класически – 3:0.

В 82-ата минута Джони Кардосо изведе Алекс Баена на отлична позиция, а испанският национал не сгреши и оформи крайното 4:0.

След този убедителен успех, Атлетико Мадрид се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 13 точки. Осасуна, от своя страна, заема 13-ата позиция със 7 пункта.