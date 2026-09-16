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Почина Данаил Годжев – барабанистът на златните български рок групи

Почина Данаил Годжев – барабанистът на златните български рок групи

16 Септември, 2026 10:44 468 0

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Тъжната новина бе оповестена от телевизионния водещ Ники Кънчев

Почина Данаил Годжев – барабанистът на златните български рок групи - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската рок общност понесе тежка загуба. Напусна ни е Данаил Годжев — един от най-разпознаваемите и уважавани барабанисти на родната сцена. Тъжната новина бе оповестена от телевизионния водещ Ники Кънчев и потвърдена от колеги и приятели на музиканта в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.

"Отиде си култова фигура от родния рок живот! Нека почива в мир!", сподели Кънчев, припомняйки ярките моменти от десетилетния път на музиканта.

Следа в златната ера на българския рок

Пътят на Дани Годжев зад ударните инструменти започва още в началото на 80-те години. През 1982–1983 г. той е част от формацията "Паралел 42", а малко по-късно, през 1983 и 1984 г., застава зад барабаните на култовата група "Импулс".

В началото на 90-те години талантът му намира израз в редиците на хеви метъл пионерите от "Ера". По същото време Годжев започва съвместна работа със Стенли (Станислав Сланев), като записва барабаните в ключовия му солов албум "Как се казваш?" (1994 г.) и участва в серия от мащабни национални концерти.

Епохата Stonehenge и "Елит"

В периода между 1994 и 1998 г. музикантът пише нова глава от историята на родния хардрок като част от бандата Stonehenge, редом с вокалиста Огнян Цолов, басиста Атанас Андреев и китариста Петър Каръпски. Годжев записва ритъм секцията и в емблематичната формация "Монолит".

По-късно съставът на Stonehenge поставя основите на обичаната група "Елит". След близо десетилетно прекъсване проектът се завърна на концертната сцена през 2018 г., отново с Годжев на неговото запазено място - зад барабаните.

С безкомпромисния си професионализъм и прецизен ритъм Дани Годжев остава записан със златни букви в историята на независимата българска рок сцена, пише plovdiv24.bg.


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