Почина Данаил Годжев – барабанистът на златните български рок групи

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) По-смела цел може да започне да изглежда значително по-достижима, отколкото сте предполагали. Въображението ще Ви помогне да видите посоката, а практичните действия ще покажат как да направите първите реални стъпки. Неочаквана промяна у дома или в семейните планове обаче може временно да размести приоритетите Ви. Вместо да възприемате това като отклонение, потърсете как новите обстоятелства могат да бъдат включени в намеренията Ви. Съчетанието между вдъхновение и гъвкавост ще Ви помогне да запазите посоката, без да се вкопчвате в един-единствен път.

Водолей (21.01 - 19.02) Контакт с нови хора може да Ви отведе към идея, проект или общност, които събуждат истинския Ви интерес. Разговорите ще бъдат стимулиращи и лесно ще виждате възможности за бъдещо развитие. Нещо непредвидено може внезапно да промени плановете Ви за свободното време или да Ви подтикне към спонтанно решение. Последвайте интересното, но не се чувствайте длъжни веднага да превръщате всяко хрумване в дългосрочен ангажимент. Оставете новото първо да Ви покаже какво може да Ви даде.

Козирог (23.12 - 20.01) Потребността да се отдръпнете за малко от шума ще Ви помогне да чуете собствените си мисли по-ясно. Интуитивно можете да достигнете до решение на въпрос, който логиката досега не е успявала да подреди докрай. В ежедневието обаче са възможни внезапни промени и ще трябва бързо да се приспособите към нова задача или график. Не се натоварвайте с необходимостта всичко да бъде предвидено предварително. Малко повече свобода в програмата ще Ви позволи да реагирате много по-ефективно.

Стрелец (23.11 - 22.12) Свободата да избирате сами посоката си ще бъде особено важна за Вас. Ще усещате прилив на вдъхновение и увереност, а въображението лесно ще Ви показва възможности отвъд непосредствените обстоятелства. Неочакваната реакция на партньор или друг важен човек обаче може да Ви принуди да промените намеренията си в движение. Оставете пространство и за чуждите решения, вместо да приемате различието като пречка. Най-интересното развитие може да започне именно когато предварителният сценарий престане да работи.

Скорпион (24.10 - 22.11) Въпросът кое действително има стойност за Вас ще бъде по-важен от впечатлението, което оставяте пред другите. Силните желания могат да Ви подтикнат към крайност, особено ако се страхувате да не изгубите човек или нещо, към което сте привързани. Вместо да действате под влияние на този страх, потърсете какво стои зад него. Неочаквано развитие около пари, ангажимент или общ ресурс може да изисква промяна на досегашния подход. Гъвкавостта ще Ви даде повече контрол над ситуацията, отколкото опитът да задържите всичко непроменено.

Везни (24.09 - 23.10) Неочаквана новина може да превърне обикновен разговор в начало на много по-интересна тема. Ще мислите бързо, ще намирате точните връзки и лесно ще общувате с хора, чиито идеи се различават от Вашите. Същевременно планове за среща, пътуване или друга уговорка могат внезапно да се променят. Приемете това като възможност да опитате друг маршрут, вместо като неудобство. Любопитството ще Ви отведе по-далеч от предварително начертаната програма.

Дева (24.08 - 23.09) Излизането от обичайния ред може първоначално да Ви създаде неудобство, но ще Ви покаже и нови възможности. Семейна или домашна тема може да претърпи неочакван обрат и да изисква бързо решение. Ще разполагате с достатъчно практичност и енергия, за да се справите, без да усложнявате ситуацията. Интересна идея ще Ви помогне да видите алтернатива на подход, който досега сте смятали за единствен. Не се стремете непременно да възстановите стария ред – понякога промяната го заменя с нещо по-добро.

Лъв (24.07 - 23.08) Ентусиазмът ще Ви подтиква да излезете от рутината и да направите нещо, което Ви носи истинско удоволствие. Творческите занимания, срещите и новите преживявания могат да Ви дадат силно вдъхновение. Не се учудвайте, ако човек около Вас внезапно предложи съвсем различен план или Ви срещне с неочаквана идея. Вместо да настоявате нещата да се развият според предварителните Ви очаквания, позволете на спонтанността да Ви изненада. Може да откриете нов интерес точно там, където изобщо не сте го търсили.

Рак (22.06 - 23.07) Повече движение в ежедневието ще Ви помогне да свършите много, без непременно да усещате задачите като тежест. Практичността и инициативността ще работят добре заедно, особено когато имате конкретна цел пред себе си. Възможна е обаче внезапна промяна в програмата, която изисква да пренаредите приоритетите си. Не се тревожете, ако не успеете да контролирате всяка подробност. Оставете малко свободно време, защото именно непланираните моменти могат да се окажат най-интересни.

Близнаци (22.05 - 21.06) Среща с човек, който мисли по съвсем различен начин, може да преобърне някои от представите Ви. Общуването ще бъде живо и вдъхновяващо, а нестандартните идеи ще идват с необичайна лекота. В същото време чужда реакция може да Ви изненада и да наруши предварителна уговорка. Не се опитвайте веднага да върнете всичко към първоначалния план – новият вариант може да се окаже по-интересен. В края на деня ще оцените отношенията, в които има достатъчно свобода и за двете страни.

Телец (21.04 - 21.05) Нещо скрито зад привидно обикновена ситуация може да привлече вниманието Ви и да промени начина, по който я разбирате. Ще имате възможност да се освободите от старо притеснение или да намерите различно решение на въпрос, свързан с общи средства и отговорности. В отношенията чувствата остават силни, затова избягвайте опитите да получите сигурност чрез контрол. Неочакван обрат във финансов или практичен план ще изисква бърза реакция. Вместо да се придържате към първоначалното намерение, вижте какво Ви предлага новата ситуация.