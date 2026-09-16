Фон дер Лайен: Важни акценти в речта за състоянието на Съюза

Асоциирано членство за Канада, проект за свързаност, който засяга и България, послания към агресора Русия, план за миграция и ограничено ползване на смартфони за малолетни – някои акценти в речта на Урсула фон дер Лайен.

В реч за състоянието на Съюза, произнесена в Страсбург, председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви, че Канада ще е първата страна, която ще получи възможност за „асоциирано членство".

Асоциирано членство за Канада

Подобен статут досега не е бил предвиден в Договорите за ЕС и влиза в разрез с досегашната линия на Брюксел. В миналото ЕС се противопоставяше на подобни гъвкави категории.

Така през май държавите членки реагираха сдържано на предложението на Германия да се предложи на Украйна асоциирано членство като междинна стъпка към присъединяване.

„Партньорствата са стратегическо решение за Европа“, заяви фон дер Лайен. ЕС и Канада смятат да сътрудничат по-тясно в различни области, сред които производството, изкуственият интелект (ИИ), критичните суровини и енергетиката. Планират се и интеграция на отбранителните индустрии, както и съвместен проект в Арктика. Фон дер Лайен изрично подчерта, това партньорство „не е насочено срещу други“, с което очевидно имаше предвид САЩ.

Послания към агресора Русия

Във връзка с последните провокации на Русия, свързани с дрон, навлязъл въздушното пространство на Литва, и свален там от изтребители на НАТО, както и с инцидента в Дания, където хеликоптер на военновъздушните сили е бил обстрелян със сигнални ракети от руска фрегата в Балтийско море, Фон дер Лайен заяви: „Русия ще установи, че нашата решителност само се засилва.“

Дронът, свален над Литва, впрочем, е бил натоварен с експлозиви - това стана ясно днес от изявление на литовския министър на отбраната Робертас Каунас. Предполага се, че дронът е с руски произход и първоначално е трябвало да атакува Украйна, но е бил отклонен. Вероятно не е ставало дума за целенасочена атака срещу Литва, заяви президентът Гитанас Науседа.

Във връзка с тези зачестяващи инциденти и провокации Фон дер Лайен обяви концепция за нов Европейски съвет за сигурност. Според председателката на ЕК характерът и мащабите на настоящите заплахи правят подобно нещо още по-наложително.

Обхватна помощ за Украйна

Председателката на ЕК обеща на Украйна обхватна помощ, включително за да може страната да преживее следващата зима, която по всяка вероятност ще е най-суровата от началото на войната. Заедно с партньори ЕС ще оказва хуманитарна помощ и ще подпомага снабдяването с ток и топлина в Украйна. Предвидено е също да се разшири украинската противовъздушна защита. Подчертано бе, че е нужно спешно да бъдат доставени американски ракети за системата „Пейтриът“.

Проект, по който България ще е съорганизатор на среща

Във връзка с България също стана дума в речта на Фон дер Лайен – тя обяви, че страната ще организира заедно с ЕС среща, посветена на международния проект за свързаност, който трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и европейския пазар. За този проект са предвидени 12 млрд. евро.

Нов рамков план при приток на мигранти

Председателката на Еврокомисията обяви и създаването на нов рамков план са справяне с извънредни ситуации – при внезапен масов приток на мигранти към ЕС, както стана през лятото към испанския Сеута.Този механизъм ще влиза в действие само в точно определени ситуации, в които миграцията се използва като инструмент срещу ЕС, заяви фон дер Лайен.

По-бавно въвеждане на изкуствения интелект

В дискусията около развитието на изкуствения интелект Фон дер Лайен се позиционира срещу американския президент Доналд Тръмп. В речта си в Страсбург председателката на Еврокомисията подчерта рисковете, свързани с някои напреднали модели на ИИ и обяви, че Европа ще стимулира дискусия по въпроса и ще подкрепи намаляване на скоростта, с която ИИ навлиза в индустрията. Американският президент Тръмп преди това беше омаловажил опасностите, свързани с ИИ и заявил, че в момента срещу това е в ход „заговор на болни хора".

Забрана за ползване на социални мрежи за деца под 13 години

За ползването на социалните медии от малолетни също стана дума в речта. Фон дер Лайен иска да забрани социалните медии за деца под 13 години. Те вече няма да могат да създават профили в онлайн услугите. Предвидено е за 13- и 14-годишните да има начални профили с ограничени функции и ограничено време за ползване на ден. Родителите ще трябва да дадат съгласието си и да имат възможност да виждат какво правят децата им в мрежите.