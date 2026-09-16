Донарума вярва в завръщането на Италия на върха след назначението на Роберто Манчини

След разочароващото пропускане на Световното първенство в Северна Америка, италианският национален отбор по футбол е изправен пред свежо начало. Роберто Манчини, добре познатият стратег, отново поема кормилото на „адзурите“, а с него идва и вълна от надежда за по-добро бъдеще. Капитанът Джанлуиджи Донарума, един от най-ярките лидери на тима, отправи емоционален апел към феновете да застанат зад отбора в този ключов момент.

Вратарят на Манчестър Сити не крие, че последните месеци са били изпитание за всички, свързани с италианския футбол. „Лятото беше тежко за всеки един от нас. Да гледаме Световното първенство отстрани, без да сме част от него, беше истински удар под кръста“, споделя Донарума пред Sky Sport Italia. Въпреки това, той е категоричен, че сега е моментът за промяна: „Трябва да обърнем страницата, да се обединим и да изградим отново силен и сплотен отбор. Само заедно можем да върнем Италия там, където ѝ е мястото – сред най-добрите“.

През юни, под ръководството на временния наставник Силвио Балдини, националният отбор излезе на терена с изключително млад състав, в който Донарума бе един от малкото ветерани. Сега, с връщането на титулярите и Манчини начело, Италия се готви за първото си сериозно изпитание – домакинството срещу Белгия на 25 септември в Лигата на нациите.

„Имаме нужда от позитивна енергия и подкрепа от трибуните. Феновете са нашият дванадесети играч – тяхната вяра и заряд са безценни“, подчертава Донарума.

Завръщането на Роберто Манчини е прието с ентусиазъм както от играчите, така и от привържениците. Донарума е убеден, че именно под негово ръководство Италия ще намери пътя към нови успехи: „Манчини знае как да ни мотивира и да извади най-доброто от всеки. Сигурен съм, че ще се класираме за Европейското първенство, а след това ще се борим и за място на Световното. Вярвам, че с него начело ще върнем Италия на върха“.

В заключение, Донарума отправя призив към всички италианци: „Сега повече от всякога имаме нужда от вашата подкрепа. Заедно можем да пренапишем историята и да върнем гордостта на италианския футбол. Време е за ново начало!“