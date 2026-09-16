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Важните новини във ФАКТИ на 16.09.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 16.09.2026 г.

16 Септември, 2026 23:16 329 2

  • румен радев-
  • медици-
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  • валерия велева-
  • зъболекар

България е настоявала от санкциите да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов, един от съсобствениците на „Лукойл“, и Искандер Махмудов, свързан с компания, доставяща резервни части за мотрисите на софийското метро

Важните новини във ФАКТИ на 16.09.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Радев: България за първи път открито постави пред ЕС резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия

България за първи път открито постави пред Европейския съюз резервите си към 21-ия пакет санкции срещу Русия и настоя за изваждането на три лица от санкционния списък, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерски съвет след срещата с премиера на Чехия Андрей Бабиш.

Не достигат медици в спешното отделение на Националната кардиологична болница

Недостиг на лекари има в Спешното отделение на Националната кардиологична болница. От октомври ще са нужни поне трима лекари, съобщават от болницата.

СO задвижи 3 устройствени плана и отчуждаването на 21 имота за достъпа до Националната детска болница

Столична община напредва по всички дейности в своите правомощия за осигуряване на достъпа и градската инфраструктура около бъдещата Национална детска болница. Започнало е отчуждаването на 21 имота по прилежащата улична мрежа, като за 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени. Паралелно се работи по три подробни устройствени плана – за улицата до болницата, голям паркинг с подземна връзка към нея и електрическата подстанция. Извършват се и предварителните проучвания за довеждащата инфраструктура и връзката ѝ със Софийския околовръстен път.

Валерия Велева напуска комитета на Йотова, но застава зад публикацията си за „Петрохан“

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, след като „Демократична България“ поиска тя да бъде отстранена заради публикуваната в „Епицентър“ експертиза по случая „Петрохан“.

Здравноосигурените ще имат право на още една услуга при зъболекар от 1 ноември

Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември 2026 г. Това предвижда Националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026–2028 г., който беше подписан днес между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) в Министерството на здравеопазването.


България
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  • 1 мунча

    0 0 Отговор
    кева цпаця!

    23:17 16.09.2026

  • 2 потрес

    1 0 Отговор
    Нагъл кремълски лакей и подлога на кремълския злодей! Този на снимката е позор за България, пардон, този на снимката е най-големията позор на България!

    23:27 16.09.2026

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