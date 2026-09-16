Джеймс Ето’о: "Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!"

ЦСКА надделя с 2:0 над Локомотив (София) в двубой, изпълнен с емоции и красиви изпълнения. Главният герой на вечерта безспорно бе Джеймс Ето’о – камерунският халф, който не само откри резултата, но и подаде за втория гол, с което изведе „червените“ към заслужен успех.

След последния съдийски сигнал Ето’о не скри радостта си от победата и подчерта значението на спечелените точки: „Днес най-важното беше да вземем трите точки. Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!“

На въпрос за впечатляващите си попадения от далечна дистанция, полузащитникът с усмивка сподели: „Тайната на головете ми отдалеч е семейна и ще си я запазя. Това е нещо специално за мен и моите близки“.