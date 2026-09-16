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Джеймс Ето’о: "Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!"

Джеймс Ето’о: "Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!"

16 Септември, 2026 22:28 482 1

  • цска-
  • локомотив (софия)-
  • джеймс ето’о-
  • първа лига

Камерунският полузащитник блести с гол и асистенция срещу Локомотив (София)

Джеймс Ето’о: "Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА надделя с 2:0 над Локомотив (София) в двубой, изпълнен с емоции и красиви изпълнения. Главният герой на вечерта безспорно бе Джеймс Ето’о – камерунският халф, който не само откри резултата, но и подаде за втория гол, с което изведе „червените“ към заслужен успех.

След последния съдийски сигнал Ето’о не скри радостта си от победата и подчерта значението на спечелените точки: „Днес най-важното беше да вземем трите точки. Нашата амбиция е ясна – искаме да станем шампиони!“

На въпрос за впечатляващите си попадения от далечна дистанция, полузащитникът с усмивка сподели: „Тайната на головете ми отдалеч е семейна и ще си я запазя. Това е нещо специално за мен и моите близки“.


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  • 1 ЦСКА

    4 0 Отговор
    Бруно Жордао и Джеймс Ето‘о трябва да влязат в кондиция, в много слаба физическа форма са в момента. Сенси, Зварц и Жан-Филип Гбамен трябва да са титуляри всеки мач. Задължително през зимата да се купи класно крило и ЦСКА е напълно готов за титлата!

    22:55 16.09.2026

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