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Лига Европа започна с победи на Омония и Славия Прага

Лига Европа започна с победи на Омония и Славия Прага

16 Септември, 2026 21:53 258 0

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  • славия прага-
  • арарат-армения

Тимът от Никозия спечели домакинството си на Селта Виго

Лига Европа започна с победи на Омония и Славия Прага - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изиграха се първите две срещи от основната фаза в турнира Лига Европа.

Омония Никозия спечели домакинството си на Селта Виго с 1:0. Точен за успеха бе Юре Балковец в 88-ата минута.

Славия Прага пък спечели гостуването си на Арарат-Армения с 4:1. Тобиас Гюдал се разписа в 20-ата и 22-ата минути. Джон Меркадо направи резултата 3:0 в 53-ата минута. След това Бруно Уилсън Валдез намали на 1:3, а Патрик Видра оформи крайното 1:4 в 71-ата минута.


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