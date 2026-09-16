Лига Европа започна с победи на Омония и Славия Прага

Изиграха се първите две срещи от основната фаза в турнира Лига Европа.

Омония Никозия спечели домакинството си на Селта Виго с 1:0. Точен за успеха бе Юре Балковец в 88-ата минута.

Славия Прага пък спечели гостуването си на Арарат-Армения с 4:1. Тобиас Гюдал се разписа в 20-ата и 22-ата минути. Джон Меркадо направи резултата 3:0 в 53-ата минута. След това Бруно Уилсън Валдез намали на 1:3, а Патрик Видра оформи крайното 1:4 в 71-ата минута.