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Байер Леверкузен стартира с убедителна победа в Лига Европа

Байер Леверкузен стартира с убедителна победа в Лига Европа

16 Септември, 2026 23:56 396 0

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Немската машина не остави шанс на Целие в първия си мач от груповата фаза

Байер Леверкузен стартира с убедителна победа в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Байер Леверкузен даде заявка за силно представяне в тазгодишното издание на Лига Европа, след като надделя с 2:0 над словенския Целие на своя стадион „БайАрена“. Немският тим демонстрира класа и самочувствие още от първия съдийски сигнал, а гостите от Словения така и не намериха отговор на атаките на домакините.

В 15-ата минута съдбата се усмихна на „аспирините“. След остро центриране в наказателното поле, халфът на Целие Свит Сешлар не успя да изчисти топката и вместо това я прати в собствената си мрежа. Неочакваният автогол даде ранен аванс на Леверкузен и внесе допълнително напрежение в редиците на гостите.

Втората част на срещата донесе още радост за феновете на домакините. След отлично изпълнен ъглов удар от Алекс Гарсия, аржентинският национал Факундо Медина се оказа на точното място и с хладнокръвие оформи крайното 2:0.

Така Леверкузен затвърди превъзходството си и си осигури ценни три точки още на старта на основната фаза.


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