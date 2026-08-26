Ман Сити официално привлече марокански национал от Лил

Манчестър Сити официално обяви трансфера на мароканския национал Аюб Буади, който подписва петгодишен договор с клуба. 18-годишният халф преминава на „Етихад“ от френския Лил и ще остане в тима поне до 2031 г.

Буади пристига като един от най-обещаващите млади таланти в световния футбол, след като вече има зад гърба си 96 мача за Лил и 8 участия за националния отбор на Мароко. Дебютът му за първия тим на френския клуб бе в Лига на конференциите едва три дни след 16-ия му рожден ден, след което той бързо се утвърди като основен играч. Преди да избере да представлява Мароко — страната на своите родители, Буади преминава през всички младежки гарнитури на Франция и направи силно представяне за „Лъвовете от Атлас“ на Световното първенство това лято.

"Това е изключително специален ден за мен и моето семейство. За мен Манчестър Сити е най-добрият клуб в света и е истинска сбъдната мечта да бъда тук. Прекарах по-голямата част от живота си в упорит труд, за да стигна до върха във футбола.“ Определено това е най-доброто място, където мога да продължа да се развивам. Аз съм само на 18 години и знам, че имам още много да подобрявам в играта си. Този клуб изисква трофеи и ще дам всичко от себе си, за да се борим за всяка титла“, сподели футболистът при представянето си.