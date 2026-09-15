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Новият турнир Pro Cup ще бъде с награден фонд 720 000 евро - изтеглиха жребия

Новият турнир Pro Cup ще бъде с награден фонд 720 000 евро - изтеглиха жребия

15 Септември, 2026 20:09 421 1

  • bethub pro cup-
  • българския футболен съюз-
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  • черно море-
  • арда-
  • ботев враца-
  • pro cup

Първият четвъртфинал е планиран за 14 октомври

Новият турнир Pro Cup ще бъде с награден фонд 720 000 евро - изтеглиха жребия - 1
Снимка: БПФЛ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жребият за първото издание на новия турнир Bethub Pro Cup, организиран от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига, бе изтеглен в София.

В първото издание на надпреварата участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.

Четвъртфинали:

Левски - Арда

Черно море - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Ботев Враца

Ботев Пловдив – Ботев Враца

ЦСКА – ЦСКА 1948

Домакин на мачовете винаги ще бъде отборът, който има по-висока средна посещаемост за сезон 2026/27. Изключение прави финалната среща, която ще бъде организирана от БФС и БПФЛ.

Освен четвъртфиналите реално жребият изгради схема, според която победителя от двубоя Левски - Арда ще се изправи срещу победителя от мача Черно море - Локомотив Пловдив в полуфинала. Съответно във втория полуфинал победителят от Ботев Пловдив - Ботев Враца ще играе срещу победителя от двубоя ЦСКА - ЦСКА 1948.

Първият четвъртфинал е планиран за 14 октомври, когато Ботев Пловдив ще бъде домакин на Ботев Враца на стадион „Христо Ботев“.

На 21 октомври Черно море ще приеме Локомотив Пловдив на стадион „Тича“.

Четвъртфиналните срещи с участието на Левски и ЦСКА са предвидени за 6 и 7 февруари.

Полуфиналите са планирани около 17 март, а финалът на първото издание на Bethub Pro Cup е насрочен за 7 април.

Посочените дати подлежат на промяна в зависимост от участието на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири.

Bethub Pro Cup ще се проведе във формат на директни елиминации – четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Общо седем двубоя ще определят първия носител на трофея.

Турнирът е с рекорден за България награден фонд 720 000 евро, който ще бъде разпределен между всички отбори в зависимост от представянето им. Останалите тимове от Първа лига, които не участват в отбора, ще получат солидарни плащания от по 12 000 евро.


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  • 1 О, Морес

    0 0 Отговор
    А предвиждат ли се някакви санкции, ако някой от посочените отбори откаже участие или пусне в игра бабите на футболистите в това малоумие ?

    20:28 15.09.2026

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