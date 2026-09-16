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16 септември 1918 г. Дойранската епопея

16 септември 1918 г. Дойранската епопея

16 Септември, 2026 03:09 25 264 30

  • дойранска епопея-
  • война-
  • българия-
  • първа световна война-
  • дойран

Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки и една френска дивизия

16 септември 1918 г. Дойранската епопея - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 септември 1918 частите на Антантата започват масирано настъпление срещу Дойранската позиция. Тя е защитаване от Девета плевенска дивизия.

Край красивото Дойранско езеро Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки и една френска дивизия. Девета плевенска е сама. Резерви няма. Знаейки съотношението на силите, нашите се готвят да умрат. Много офицери обличат парадните си униформи, войниците слагат приготвените за последно бели ризи.

На 16-ти септември по тях са изстреляни 350 000 снаряда, включително и газови, но фортификациите на генерал Вазов пак си казват думата — даваме 9 убити и 40 ранени. В 5.00 ч. на 18 септември три английски и една гръцка дивизия тръгват в атака.

В този момент 220 артилерийски дула започват да бълват огън. Генерал Вазов не пести снарядите - няма вече за кога. 400 български минохвъргачки превръщат скатовете на хълмовете в ад. 440 картечници направо косят настъпващите. Измъкналите се от бункерите българи поддържат такъв плътен огън, че до окопите стигат едва 20-30 процента от атакуващите. А там пък ги посрещат с ужасна и съкрушителна контраатака на нож.

Противникът е спрян и обърнат в бягство, което скоро обхваща целия Дойрански фронт. На бойното поле остават повече от 10 000 трупа в британски униформи. Отчаяният британски генерал Милн праща резервните две дивизии в обход през Беласица да опитат пробив между 9-та плевенска и 11-та македонска дивизия. Нашите ги пускат на 50 метра и ги избиват от упор с картечниците и огнехвъргачките си. 10 000 гърци изгарят по скатовете на Беласица.

На 19-ти септември генерал Милн събира всичко , което може да носи оръжие, за да попълни оределите си части. Но и последната атака е удавена в кръв. Побеснялата българска артилерия коси с барабанен огън, за първи път използва и газови снаряди. Това е най-кръвопролитното сражение в цялата Първа световна война, с най-голяма плътност на убитите на километър фронт. В никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран.

В цялата тая сеч Девета плевенска дава само 494 убити и 1208 ранени. На 20 септември разузнаването докладва на генерал Вазов, че пред него няма вражески части. Той пита София да настъпи ли към незащитения вече от никого Солун. Не му разрешават. Благодарение на Дойранската победа, обаче, в подготвяното там споразумение за примирие, загубилата войната България е спасена от окупация.

През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от първата световна война. Българската делегация се води от специално поканения о.з. генерал Владимир Вазов. На гара Виктория я посреща лично лондонският кмет, носител на най-високото английско благородническо звание. Генерал Вазов е настанен в замъка на лорд Харболи, където е пребивавал Наполеон. На парада на ветераните участват 3000 запасни войни и 200 бойни знамена. При появата на нашата делегация фелдмаршал лорд Милн командва:

"Свалете знамената! Минава генерал Вазов - победителят от Дойран!"

Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история - се изучава във всички военни академии. Тя е записала една невероятна статистика: близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Седем дивизии - напълно унищожени от една.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ееех

    108 2 Отговор
    Имало е и истински българи... ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ.

    Коментиран от #29

    07:36 16.09.2018

  • 2 Борис

    86 0 Отговор
    Като четъ това и гледам днешна България ми се реве.

    07:51 16.09.2018

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А бе

    49 0 Отговор

    До коментар #3 от "Онасис":

    Проз си бе баце. Военачалника е бил мноого кадърен. И се именува Генерал Вазов.

    08:07 16.09.2018

  • 5 СссереМ

    5 78 Отговор
    Абе стига сте преувеличавали,1. Дивизиите са 3 британски и 1 гръцка.2. Българите даваме около 1200 жертви а антантата 7400 и успяваме да ги отблъснем в тая битка,отзад ни се появяват сърбите и бягаме,кви са тия глупости дето е написал венциславчо-има уики,нека си свери цифрите и фактите първо.

    Коментиран от #9, #12, #15

    08:45 16.09.2018

  • 6 Мизирабъл

    43 0 Отговор
    Поклон! Дано един ден се възроди България!

    09:37 16.09.2018

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Знайко

    37 1 Отговор
    Генерал Вазов... поклон пред военния му гении !!!

    10:59 16.09.2018

  • 9 Bulba

    28 5 Отговор

    До коментар #5 от "СссереМ":

    Такива като вас ни докараха до това положение , сигурно си завършил НБУ

    11:01 16.09.2018

  • 10 СссереМ

    0 15 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    0898781828-йордан,айде де те видим "мъжаго", да не ми станеш булка само.

    11:32 16.09.2018

  • 11 Я да се запознаем

    19 5 Отговор
    Тези герои на които сега се възхищаваме и се прекланяме пред гения и подвизите им , след време са обявени за врагове на народа , фашисти и са избивани по списък.
    Дори да погледнем само в Уикипедия

    Генерал-лейтенант Владимир Вазов прекарва последните години от живота си в ловешкото село Рибарица, където умира на 20 май 1945 г.Гробът му е разкопан с багери за да се строи почивна станция и костите му са захвърлени.
    Семейство
    Ген. Владимир Вазов е женен за Мара Горанова, от която има 3-ма синове. Първите двама са кръстени на братята му Георги (станал химик), изпратен е от комунистическата власт в концлагера мина „Бобов дол“, откъдето се връща жив, но с избити зъби и Иван (адвокат), изселен заедно с цялото си семейство и възрастната си майка Мария Горанова[източник?], а третият носи неговото име Владимир и продължава офицерското поприще на баща си, кавалер е на орден „За храброст“ от боя за Стражин, осъден от Народния съд на 10 г. строг тъмничен затвор. След писмо на майка му до Вълко Червенков е помилван и освободен на 13 декември 1950 г.

    11:37 16.09.2018

  • 12 Помнещ

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "СссереМ":

    Вече 30 години разни ,,историци" пренаписват историята ни, то не бе ,че КРУМ бил сатрап , че СИМЕОН ВЕЛИКИ бил агент на Константинопол , че не е
    Яимало Баташко клане и т. н.!!! След като ,,елитът,"" ни е на такова ниво какво ни остава

    14:05 16.09.2018

  • 13 ежко бежко

    17 2 Отговор
    Владимир Вазов,е бил добър военен и пълководец,за който почти нищо не се споменава и знае!!!!!

    14:57 16.09.2018

  • 14 Уес

    18 5 Отговор
    Поклон пред героите!Жалко,че нямаме нито един филм за тази битка!Ако,победатс беше руска или американска щеще да има стотици филми

    19:57 16.09.2018

  • 15 Гост1212

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "СссереМ":

    Пич, не вярвай толкова на Уикипедия! Особено когато се списва от сегашният "елит"-завършил НБУ, БСУ, ВСУ и тем подобни елитарни университети! Завършил съм История и знам доста по въпроса. Има един сайт, в който нашата история е страхотно описана и ВЯРНА!
    https://bulgarianhistory.org/doiranskata-epopeq/
    Прочети тук и пак коментирай ако искаш!

    12:12 17.09.2018

  • 16 negramoten

    1 15 Отговор
    близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Ха. ха. отмастители те са се били на наша страна . Много филми гледате.

    22:27 17.09.2018

  • 17 negramoten

    2 13 Отговор
    близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Ха. ха. отмастителите са се били на наша страна . Много филми гледате.

    22:28 17.09.2018

  • 18 Пиниза

    8 0 Отговор
    Бог да ги прости загиналите,Вечна им памет.И какво от това след като на кръглата маса продажните политици с бездействие вкараха Бг. в национална катастрофа.Особено оня селянин от Славовица.Вместо да чупи писалки да бе опитал да счупи хатъра на великите сили.

    00:17 18.09.2018

  • 19 negramoten

    4 6 Отговор
    Малко факти за тези които ги мързи да четат
    Битката при Дойран от 1918 година е третата и последна битка от Дойранската епопея и се провежда между 18 и 19 септември.
    От българска страна участват
    9-та дивизия с части на 11-та дивизия
    (1-ва македонска бригада) и Планинската дивизия
    (общо 35,000)

    Великобритания: 4 дивизии
    Гърция:
    2 дивизии
    (общо 75,000)

    Жертви и загуби
    България:494

    Великобритания: 3,155
    Гърция: 3,948
    Общо 7,103

    20:54 18.09.2018

  • 20 кан не хан

    0 0 Отговор
    7400 само в последната битка,дали общо в 3 те битки са 7 или 70 хиляди падналите французи и заменилите ги ,,по-можещи'' англичани ,не е важно толкова,никои не е искал да ,,прави рекорди''.Ньоиския договор в него има клауза според ,която тои не е в сила за страните ,които не са го ратифицирали/такава е тогавашната сърбо-хърватско-словенска държава поради спор за името и парламента и не е сформиран и не е ратифицитал този договор/,което прави незаконно отнемането от БГ НА ПОКРАИНИНИТЕ И СТРУМИШКО......шопско спеше...беше казал някога Бенковски/Гавраил Хлътов истинско име/

    10:59 02.02.2020

  • 21 Горски

    4 0 Отговор
    Да , но тогава сме имали ОФИЦЕРИ , за разлика от сега. Слава, Слава Герои и Мъченици Български. Заради Берлинския конгрес 1878 Германия и Сакскобурготите преживяваме 3 национални катастрофи. Единствената Държава в света която в 20 век губи 30% от територията си. И повече от 500 000децс остават сираци. Кажете защо след толкова "победи" в края на Първата Световна Война Фердинанд Сакскобурготски Абдикира и отива да живее във Германия един Вагон Българско злато + Германска държавна пенсия , като общо прави 13 незаконни деца.Невероятна битка,водена от генерал-герой,любимец на офицери и войници.Поклон и вечна слава на този български подвиг! Грешка е било,че не са му позволили да превземе Солун.Не,че войната е щяла да тръгне в др.посока-просто мирните преговори с България,са щели да бъдат други.Ген.Вазов е имал ясна визия,как да не се допусне разгромът при Добро поле-от Генералният щаб в София,не го изслушват даже!А благодарение на випиюща корупция и алчност,войниците ни,са били боси,без дрехи,храна и боеприпаси.
    Поклон пред паметта им!

    03:25 16.09.2026

  • 22 Падението на авторите

    3 1 Отговор
    От «Факти»!
    Това историческо творение е от 2018 год!
    Ориентир- коментарите!
    Не те ли е срам, бе, да се подиграваш с историята?

    Коментиран от #23, #24, #26

    04:02 16.09.2026

  • 23 кои нормален човек чете бозите тук?

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Падението на авторите":

    статийте се пишат от накакви пропаднали пияндета в тоя сайт

    всичко е напълно нормално

    поредната боза която са преписали некадърно от някъде

    04:10 16.09.2026

  • 24 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Падението на авторите":

    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.Когато падат повече УКРАНСКИ дронове по АЕЦа и тойГpъмнe и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    държава без морал и ценности

    04:10 16.09.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе мирискоЛАЙНЯНА, друсан ли до пиян ли си?????

    04:11 16.09.2026

  • 26 Под дъното

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Падението на авторите":

    Вчера една фактическа офса, беше пльоснала творческо съчинение за 15 септември от 2024 год, започвайки, че “ денят е почивен”….
    Днес този толкова учен човек с очилата, специализирал какво и къде ли не, си е измил ръцете с тази публикация от 2018 г🫪🙄🫢
    Какво става ?
    Тук само новините за победите на Украйна да пресни!

    04:13 16.09.2026

  • 27 Дзак

    0 1 Отговор
    Съседа от Македонската махала разказваше, че в сражението участвали части от Сенегал. Преди да атакуват им давали Пунш за опиянение. Българската войска била обучена за атака на нож. В боя срещу него тръгнал огромен Сенегарец. Успял да го прободе, но той започнал да души и да го завлича в храстите. Негов другар се притекъл на помощ.

    04:17 16.09.2026

  • 28 Венци

    1 1 Отговор
    Тия дипломи купуваш ли си ги, че не можеш да напишеш една статия, а си копирал тази от преди 8 години???
    Всички ли сте толкова зле?
    Вчера една офсъ беше публикувала един пасквил за 15 септ от 2024 , която започваше с това, “ днес е почивен ден”
    Трагично!

    04:27 16.09.2026

  • 29 ДЛУ БОКО ШИШИ КОСТОВ , ДОГАН

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ееех":

    И ЖЕЛЯЗКОВ И ПОДООБНИ ПРОДАЛИ НА НЮКОЛОНИАЛИСТИТЕ ОТ АНГЛИЯ РОДИНАТА НИ. СЪЩИТЕ ДЕТ СНЕ ГИ ТРЕПАЛИ КЪТ КОКОШКИ.

    05:05 16.09.2026

  • 30 УКРИТЕ СА ОКОПАНИ СЕГА ТОЧНО

    0 1 Отговор
    По ВАЗОВСКИ.....

    05:24 16.09.2026

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