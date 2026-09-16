16 септември 1918 г. Дойранската епопея

На 16 септември 1918 частите на Антантата започват масирано настъпление срещу Дойранската позиция. Тя е защитаване от Девета плевенска дивизия.
Край красивото Дойранско езеро Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки и една френска дивизия. Девета плевенска е сама. Резерви няма. Знаейки съотношението на силите, нашите се готвят да умрат. Много офицери обличат парадните си униформи, войниците слагат приготвените за последно бели ризи.
На 16-ти септември по тях са изстреляни 350 000 снаряда, включително и газови, но фортификациите на генерал Вазов пак си казват думата — даваме 9 убити и 40 ранени. В 5.00 ч. на 18 септември три английски и една гръцка дивизия тръгват в атака.
В този момент 220 артилерийски дула започват да бълват огън. Генерал Вазов не пести снарядите - няма вече за кога. 400 български минохвъргачки превръщат скатовете на хълмовете в ад. 440 картечници направо косят настъпващите. Измъкналите се от бункерите българи поддържат такъв плътен огън, че до окопите стигат едва 20-30 процента от атакуващите. А там пък ги посрещат с ужасна и съкрушителна контраатака на нож.
Противникът е спрян и обърнат в бягство, което скоро обхваща целия Дойрански фронт. На бойното поле остават повече от 10 000 трупа в британски униформи. Отчаяният британски генерал Милн праща резервните две дивизии в обход през Беласица да опитат пробив между 9-та плевенска и 11-та македонска дивизия. Нашите ги пускат на 50 метра и ги избиват от упор с картечниците и огнехвъргачките си. 10 000 гърци изгарят по скатовете на Беласица.
На 19-ти септември генерал Милн събира всичко , което може да носи оръжие, за да попълни оределите си части. Но и последната атака е удавена в кръв. Побеснялата българска артилерия коси с барабанен огън, за първи път използва и газови снаряди. Това е най-кръвопролитното сражение в цялата Първа световна война, с най-голяма плътност на убитите на километър фронт. В никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран.
В цялата тая сеч Девета плевенска дава само 494 убити и 1208 ранени. На 20 септември разузнаването докладва на генерал Вазов, че пред него няма вражески части. Той пита София да настъпи ли към незащитения вече от никого Солун. Не му разрешават. Благодарение на Дойранската победа, обаче, в подготвяното там споразумение за примирие, загубилата войната България е спасена от окупация.
През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от първата световна война. Българската делегация се води от специално поканения о.з. генерал Владимир Вазов. На гара Виктория я посреща лично лондонският кмет, носител на най-високото английско благородническо звание. Генерал Вазов е настанен в замъка на лорд Харболи, където е пребивавал Наполеон. На парада на ветераните участват 3000 запасни войни и 200 бойни знамена. При появата на нашата делегация фелдмаршал лорд Милн командва:
"Свалете знамената! Минава генерал Вазов - победителят от Дойран!"
Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история - се изучава във всички военни академии. Тя е записала една невероятна статистика: близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Седем дивизии - напълно унищожени от една.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ееех
Коментиран от #29
07:36 16.09.2018
2 Борис
07:51 16.09.2018
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А бе
До коментар #3 от "Онасис":Проз си бе баце. Военачалника е бил мноого кадърен. И се именува Генерал Вазов.
08:07 16.09.2018
5 СссереМ
Коментиран от #9, #12, #15
08:45 16.09.2018
6 Мизирабъл
09:37 16.09.2018
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Знайко
10:59 16.09.2018
9 Bulba
До коментар #5 от "СссереМ":Такива като вас ни докараха до това положение , сигурно си завършил НБУ
11:01 16.09.2018
10 СссереМ
До коментар #7 от "Сандо":0898781828-йордан,айде де те видим "мъжаго", да не ми станеш булка само.
11:32 16.09.2018
11 Я да се запознаем
Дори да погледнем само в Уикипедия
Генерал-лейтенант Владимир Вазов прекарва последните години от живота си в ловешкото село Рибарица, където умира на 20 май 1945 г.Гробът му е разкопан с багери за да се строи почивна станция и костите му са захвърлени.
Семейство
Ген. Владимир Вазов е женен за Мара Горанова, от която има 3-ма синове. Първите двама са кръстени на братята му Георги (станал химик), изпратен е от комунистическата власт в концлагера мина „Бобов дол“, откъдето се връща жив, но с избити зъби и Иван (адвокат), изселен заедно с цялото си семейство и възрастната си майка Мария Горанова[източник?], а третият носи неговото име Владимир и продължава офицерското поприще на баща си, кавалер е на орден „За храброст“ от боя за Стражин, осъден от Народния съд на 10 г. строг тъмничен затвор. След писмо на майка му до Вълко Червенков е помилван и освободен на 13 декември 1950 г.
11:37 16.09.2018
12 Помнещ
До коментар #5 от "СссереМ":Вече 30 години разни ,,историци" пренаписват историята ни, то не бе ,че КРУМ бил сатрап , че СИМЕОН ВЕЛИКИ бил агент на Константинопол , че не е
Яимало Баташко клане и т. н.!!! След като ,,елитът,"" ни е на такова ниво какво ни остава
14:05 16.09.2018
13 ежко бежко
14:57 16.09.2018
14 Уес
19:57 16.09.2018
15 Гост1212
До коментар #5 от "СссереМ":Пич, не вярвай толкова на Уикипедия! Особено когато се списва от сегашният "елит"-завършил НБУ, БСУ, ВСУ и тем подобни елитарни университети! Завършил съм История и знам доста по въпроса. Има един сайт, в който нашата история е страхотно описана и ВЯРНА!
https://bulgarianhistory.org/doiranskata-epopeq/
Прочети тук и пак коментирай ако искаш!
12:12 17.09.2018
16 negramoten
22:27 17.09.2018
17 negramoten
22:28 17.09.2018
18 Пиниза
00:17 18.09.2018
19 negramoten
Битката при Дойран от 1918 година е третата и последна битка от Дойранската епопея и се провежда между 18 и 19 септември.
От българска страна участват
9-та дивизия с части на 11-та дивизия
(1-ва македонска бригада) и Планинската дивизия
(общо 35,000)
Великобритания: 4 дивизии
Гърция:
2 дивизии
(общо 75,000)
Жертви и загуби
България:494
Великобритания: 3,155
Гърция: 3,948
Общо 7,103
20:54 18.09.2018
20 кан не хан
10:59 02.02.2020
21 Горски
Поклон пред паметта им!
03:25 16.09.2026
22 Падението на авторите
Това историческо творение е от 2018 год!
Ориентир- коментарите!
Не те ли е срам, бе, да се подиграваш с историята?
Коментиран от #23, #24, #26
04:02 16.09.2026
23 кои нормален човек чете бозите тук?
До коментар #22 от "Падението на авторите":статийте се пишат от накакви пропаднали пияндета в тоя сайт
всичко е напълно нормално
поредната боза която са преписали некадърно от някъде
04:10 16.09.2026
24 оня с коня
До коментар #22 от "Падението на авторите":БГ-то Ще се оправи само и единствено!.Когато падат повече УКРАНСКИ дронове по АЕЦа и тойГpъмнe и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
държава без морал и ценности
04:10 16.09.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:11 16.09.2026
26 Под дъното
До коментар #22 от "Падението на авторите":Вчера една фактическа офса, беше пльоснала творческо съчинение за 15 септември от 2024 год, започвайки, че “ денят е почивен”….
Днес този толкова учен човек с очилата, специализирал какво и къде ли не, си е измил ръцете с тази публикация от 2018 г🙄🫢
Какво става ?
Тук само новините за победите на Украйна да пресни!
04:13 16.09.2026
27 Дзак
04:17 16.09.2026
28 Венци
Всички ли сте толкова зле?
Вчера една офсъ беше публикувала един пасквил за 15 септ от 2024 , която започваше с това, “ днес е почивен ден”
Трагично!
04:27 16.09.2026
29 ДЛУ БОКО ШИШИ КОСТОВ , ДОГАН
До коментар #1 от "Ееех":И ЖЕЛЯЗКОВ И ПОДООБНИ ПРОДАЛИ НА НЮКОЛОНИАЛИСТИТЕ ОТ АНГЛИЯ РОДИНАТА НИ. СЪЩИТЕ ДЕТ СНЕ ГИ ТРЕПАЛИ КЪТ КОКОШКИ.
05:05 16.09.2026
30 УКРИТЕ СА ОКОПАНИ СЕГА ТОЧНО
05:24 16.09.2026