Времето днес, прогноза за сряда, 16 септември Затопляне и повече слънце. Слаби превалявания на изток

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.
Прогноза по региони
- Западна и Централна България: Денят ще започне с разкъсана облачност, която бързо ще намалее до слънчево време. В часовете след пладне са възможни леки заоблачавания, но валежи не се очакват, освен на напълно изолирани места в планините. Максималните температури в тези райони ще се повишат и ще достигнат 23° до 28°C.
- Източна България и Югоизток: Предиобед над източните и югоизточните райони облачността ще остане значителна. Сутринта в низините са възможни краткотрайни мъгли или ниска облачност. На отделни места ще превали слаб, краткотраен дъжд. Следобед и там облаците ще започнат да се разкъсват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.
- Черноморие: Дневните температури по крайбрежието ще бъдат в комфортни граници — между 23° и 25°C. Облачността там ще се разкъсва по-бавно, като по-значителни слънчеви часове ще има в късния следобед.
- Планини: Подходящи условия за туризъм, но със следобедни заоблачавания и вероятност за слаби локални валежи по високите части. Вятърът по билата ще е слаб, предимно от север.
Температури в големите градове
Минималните температури сутринта в страната ще бъдат предимно между 10° и 15°C, по Черноморието малко по-високи – до 18°C.
- София: Минимална температура около 12° – 13°C, максимална около 23°C.
- Пловдив: Слънчево време с максимална температура до 27°C.
- Варна: Променлива облачност с максимални стойности около 24°C.
Тенденцията за следващите дни (четвъртък и петък) е за още по-слънчево време и бавно повишение на дневните температури, които на места ще достигнат до 30°C.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:05 16.09.2026
2 Име
Коментиран от #4, #6
03:44 16.09.2026
3 Име
започвам работа
дyпе да ви е яко мръсниТРОЛОВЕ
03:57 16.09.2026
4 Пий си хаповете редовно
До коментар #2 от "Име":За тебе само yюви глави
Коментиран от #5
04:00 16.09.2026
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Пий си хаповете редовно":точен си приятел
но на тоя хапчетата вече не му помагат, тежка фаза на улигофрения е
04:01 16.09.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "Име":тъпакк, аман от глупостите на безработни клоуни като тебе
04:03 16.09.2026
7 Фют
Сънувах, че съм милионерка!
Прекрасен ден на всички ни!
05:11 16.09.2026