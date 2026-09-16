Времето днес, прогноза за сряда, 16 септември Затопляне и повече слънце. Слаби превалявания на изток

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Прогноза по региони

Западна и Централна България: Денят ще започне с разкъсана облачност, която бързо ще намалее до слънчево време. В часовете след пладне са възможни леки заоблачавания, но валежи не се очакват, освен на напълно изолирани места в планините. Максималните температури в тези райони ще се повишат и ще достигнат 23° до 28°C .

Денят ще започне с разкъсана облачност, която бързо ще намалее до слънчево време. В часовете след пладне са възможни леки заоблачавания, но валежи не се очакват, освен на напълно изолирани места в планините. Максималните температури в тези райони ще се повишат и ще достигнат . Източна България и Югоизток: Предиобед над източните и югоизточните райони облачността ще остане значителна. Сутринта в низините са възможни краткотрайни мъгли или ниска облачност. На отделни места ще превали слаб, краткотраен дъжд . Следобед и там облаците ще започнат да се разкъсват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.

Предиобед над източните и югоизточните райони облачността ще остане значителна. Сутринта в низините са възможни краткотрайни мъгли или ниска облачност. На отделни места ще превали . Следобед и там облаците ще започнат да се разкъсват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Черноморие: Дневните температури по крайбрежието ще бъдат в комфортни граници — между 23° и 25°C . Облачността там ще се разкъсва по-бавно, като по-значителни слънчеви часове ще има в късния следобед.

Дневните температури по крайбрежието ще бъдат в комфортни граници — между . Облачността там ще се разкъсва по-бавно, като по-значителни слънчеви часове ще има в късния следобед. Планини: Подходящи условия за туризъм, но със следобедни заоблачавания и вероятност за слаби локални валежи по високите части. Вятърът по билата ще е слаб, предимно от север.

Температури в големите градове

Минималните температури сутринта в страната ще бъдат предимно между 10° и 15°C, по Черноморието малко по-високи – до 18°C.

София: Минимална температура около 12° – 13°C , максимална около 23°C .

Минимална температура около , максимална около . Пловдив: Слънчево време с максимална температура до 27°C .

Слънчево време с максимална температура до . Варна: Променлива облачност с максимални стойности около 24°C.

Тенденцията за следващите дни (четвъртък и петък) е за още по-слънчево време и бавно повишение на дневните температури, които на места ще достигнат до 30°C.