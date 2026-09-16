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Времето днес, прогноза за сряда, 16 септември Затопляне и повече слънце. Слаби превалявания на изток

Времето днес, прогноза за сряда, 16 септември Затопляне и повече слънце. Слаби превалявания на изток

16 Септември, 2026 03:00 595 7

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Облачността намалява, температурите в страната ще достигнат до 28 градуса

Времето днес, прогноза за сряда, 16 септември Затопляне и повече слънце. Слаби превалявания на изток - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Прогноза по региони

  • Западна и Централна България: Денят ще започне с разкъсана облачност, която бързо ще намалее до слънчево време. В часовете след пладне са възможни леки заоблачавания, но валежи не се очакват, освен на напълно изолирани места в планините. Максималните температури в тези райони ще се повишат и ще достигнат 23° до 28°C.
  • Източна България и Югоизток: Предиобед над източните и югоизточните райони облачността ще остане значителна. Сутринта в низините са възможни краткотрайни мъгли или ниска облачност. На отделни места ще превали слаб, краткотраен дъжд. Следобед и там облаците ще започнат да се разкъсват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.
  • Черноморие: Дневните температури по крайбрежието ще бъдат в комфортни граници — между 23° и 25°C. Облачността там ще се разкъсва по-бавно, като по-значителни слънчеви часове ще има в късния следобед.
  • Планини: Подходящи условия за туризъм, но със следобедни заоблачавания и вероятност за слаби локални валежи по високите части. Вятърът по билата ще е слаб, предимно от север.

Температури в големите градове

Минималните температури сутринта в страната ще бъдат предимно между 10° и 15°C, по Черноморието малко по-високи – до 18°C.

  • София: Минимална температура около 12° – 13°C, максимална около 23°C.
  • Пловдив: Слънчево време с максимална температура до 27°C.
  • Варна: Променлива облачност с максимални стойности около 24°C.

Тенденцията за следващите дни (четвъртък и петък) е за още по-слънчево време и бавно повишение на дневните температури, които на места ще достигнат до 30°C.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Троловете на Миленския Байганев да ви натикат в Карлуково с осмирителни ризи ! А на останалите пожелавам ползотворен ден.

    03:05 16.09.2026

  • 2 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #4, #6

    03:44 16.09.2026

  • 3 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!
    започвам работа

    дyпе да ви е яко мръсниТРОЛОВЕ

    03:57 16.09.2026

  • 4 Пий си хаповете редовно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    За тебе само yюви глави

    Коментиран от #5

    04:00 16.09.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пий си хаповете редовно":

    точен си приятел
    но на тоя хапчетата вече не му помагат, тежка фаза на улигофрения е

    04:01 16.09.2026

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    тъпакк, аман от глупостите на безработни клоуни като тебе

    04:03 16.09.2026

  • 7 Фют

    0 0 Отговор
    Добро утро!
    Сънувах, че съм милионерка!
    Прекрасен ден на всички ни!

    05:11 16.09.2026

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