Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сериозно напрежение в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ срещу левскари

Сериозно напрежение в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ срещу левскари

26 Август, 2026 21:16 1 599 19

  • полиция-
  • фенове-
  • гърция-
  • аек атина-
  • футбол

Органите на реда са прибягнали до употребата на сълзотворен газ срещу част от феновете, което е довело до временна блокада на цялото шествие

Сериозно напрежение в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ срещу левскари - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозно напрежение и сблъсък между част от привържениците на Левски и местните сили на реда белязаха часовете преди реванша срещу АЕК в гръцката столица. Инцидентът е възникнал по време на организираното придвижване на българските запалянковци към съоръжението за ключовия двубой.

Органите на реда са прибягнали до употребата на сълзотворен газ срещу част от феновете, което е довело до временна блокада на цялото шествие. Заради създалата се ситуация колоната от приблизително 20 автобуса със столични привърженици е била принудително спряна за определен период.

Това не бе единственият проблем с български фенове в южната ни съседка днес. По-рано през деня гръцката полиция задържа шестима българи, след като при щателни проверки на пунктове за тол такси в автомобилите им бяха открити ножове.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стария

    22 7 Отговор
    Хубава работа. Селяндупите на Витоша си намериха майстора.

    21:25 26.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    24 6 Отговор
    Най-злобните хора са феновете на ЛеФски

    21:28 26.08.2026

  • 3 София

    16 5 Отговор
    Говедата са със празни глави,вместо да пеят да подкрепят отбора после узо със калмари.

    21:30 26.08.2026

  • 4 към съоръжението за ключовия двубой

    2 0 Отговор
    бат пав за кое съоръжение казваш

    за стадиона ли или кво

    21:32 26.08.2026

  • 5 НА КОЛЕНЕ ПРЕД ВЕЛИКИЯТ ЛЕВСКИ

    5 10 Отговор
    Византийци сдухани !!
    ВЕДНАГА!!
    ЛЕВСКИ Е ВСИЧКО !!!

    21:37 26.08.2026

  • 6 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    12 4 Отговор
    Шмърканяци

    Коментиран от #7

    21:38 26.08.2026

  • 7 Цъ...

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":

    ЦЕЦКА ОБЩАТА на БКП...УМ ..РЕ!! Вече 10 год!
    А свиньете припознаха Литекс с лиценза на Чавдар !
    ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН

    Коментиран от #15

    21:44 26.08.2026

  • 8 Любопитен

    3 4 Отговор
    Ловешкият Сесека -2016, утре ли ше играт?

    Коментиран от #14

    21:46 26.08.2026

  • 9 Един

    4 0 Отговор
    Къв сълзотворен газ? Левскарите не плачат.

    Коментиран от #13

    21:50 26.08.2026

  • 10 ХиХи

    5 2 Отговор
    Говядата срещу Атинската полиция най-мноо да се напикат. Там са виждали доста по сериозни золуми

    22:02 26.08.2026

  • 11 Катастрофа

    2 0 Отговор
    2-0 след 10

    Коментиран от #12

    22:15 26.08.2026

  • 12 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Катастрофа":

    Не е зле ! Само 2 на 0 !
    Син успех си е това !

    22:17 26.08.2026

  • 13 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Не , ....Бойко не плаче , а леевскарите само , когато режат лук !

    22:18 26.08.2026

  • 14 Зайо Байо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    След Тиквения и Шопарестия син отбор на ВЛАСТТА !

    22:19 26.08.2026

  • 15 ЕПИхлорХИДРИН

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цъ...":

    Вечен е Васил ЛЕВСКИ ! А не тези , които използват името му и са го присвоили !

    22:20 26.08.2026

  • 16 ПОЗОР

    2 1 Отговор
    3 на 0 за половин час !!!!!!!!

    22:29 26.08.2026

  • 17 Факт

    1 0 Отговор
    Никой не може да спревскари

    22:50 26.08.2026

  • 18 Бяло черен

    3 0 Отговор
    Братя говеда как е мача,че нямаме ток в мааалата.Флекса вкара ли вече.

    22:51 26.08.2026

  • 19 Не е срамно

    2 0 Отговор
    3 до 30та ...

    22:55 26.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове