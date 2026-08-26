Сериозно напрежение в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ срещу левскари

Сериозно напрежение и сблъсък между част от привържениците на Левски и местните сили на реда белязаха часовете преди реванша срещу АЕК в гръцката столица. Инцидентът е възникнал по време на организираното придвижване на българските запалянковци към съоръжението за ключовия двубой.

Органите на реда са прибягнали до употребата на сълзотворен газ срещу част от феновете, което е довело до временна блокада на цялото шествие. Заради създалата се ситуация колоната от приблизително 20 автобуса със столични привърженици е била принудително спряна за определен период.

Това не бе единственият проблем с български фенове в южната ни съседка днес. По-рано през деня гръцката полиция задържа шестима българи, след като при щателни проверки на пунктове за тол такси в автомобилите им бяха открити ножове.