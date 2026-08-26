Сериозно напрежение в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ срещу левскари

Сериозно напрежение и сблъсък между част от привържениците на Левски и местните сили на реда белязаха часовете преди реванша срещу АЕК в гръцката столица. Инцидентът е възникнал по време на организираното придвижване на българските запалянковци към съоръжението за ключовия двубой.
Органите на реда са прибягнали до употребата на сълзотворен газ срещу част от феновете, което е довело до временна блокада на цялото шествие. Заради създалата се ситуация колоната от приблизително 20 автобуса със столични привърженици е била принудително спряна за определен период.
Това не бе единственият проблем с български фенове в южната ни съседка днес. По-рано през деня гръцката полиция задържа шестима българи, след като при щателни проверки на пунктове за тол такси в автомобилите им бяха открити ножове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стария
21:25 26.08.2026
2 Красимир Петров
21:28 26.08.2026
3 София
21:30 26.08.2026
4 към съоръжението за ключовия двубой
за стадиона ли или кво
21:32 26.08.2026
5 НА КОЛЕНЕ ПРЕД ВЕЛИКИЯТ ЛЕВСКИ
ВЕДНАГА!!
ЛЕВСКИ Е ВСИЧКО !!!
21:37 26.08.2026
6 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
Коментиран от #7
21:38 26.08.2026
7 Цъ...
До коментар #6 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":ЦЕЦКА ОБЩАТА на БКП...УМ ..РЕ!! Вече 10 год!
А свиньете припознаха Литекс с лиценза на Чавдар !
ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН
Коментиран от #15
21:44 26.08.2026
8 Любопитен
Коментиран от #14
21:46 26.08.2026
9 Един
Коментиран от #13
21:50 26.08.2026
10 ХиХи
22:02 26.08.2026
11 Катастрофа
Коментиран от #12
22:15 26.08.2026
12 Йеронимус БОШ
До коментар #11 от "Катастрофа":Не е зле ! Само 2 на 0 !
Син успех си е това !
22:17 26.08.2026
13 тиквенсониада
До коментар #9 от "Един":Не , ....Бойко не плаче , а леевскарите само , когато режат лук !
22:18 26.08.2026
14 Зайо Байо
До коментар #8 от "Любопитен":След Тиквения и Шопарестия син отбор на ВЛАСТТА !
22:19 26.08.2026
15 ЕПИхлорХИДРИН
До коментар #7 от "Цъ...":Вечен е Васил ЛЕВСКИ ! А не тези , които използват името му и са го присвоили !
22:20 26.08.2026
16 ПОЗОР
22:29 26.08.2026
17 Факт
22:50 26.08.2026
18 Бяло черен
22:51 26.08.2026
19 Не е срамно
22:55 26.08.2026