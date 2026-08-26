Важните новини във ФАКТИ на 26.08.2026 г.

България иска компенсации заради забавянето на вторите 8 изтребителя F-16

Сложна е ситуацията във Военновъздушните сили (ВВС) и единственото решение, което виждам към момента, е МиГ-29, колкото и да е неприятно за някои. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана.

ЦИК търси изпълнител за машинния вот

Централната избирателна комисия започва процедура за избор на изпълнител, който да осигури машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението беше взето на заседание на комисията, съобщи Нова тв.

Кандидатите за ВСС вече са 26

Първите 26 номинации за ВСС вече са ясни. Те са от гражданския сектор, а до две седмици ще станат ясни и същинските предложения, които ще бъдат внесени от депутатите. Народното събрание избира 11 от кадровиците в съвета, съобщи бТВ.

Министър Стоянов обсъди с компанията Diehl Defence изграждането на център за поддръжка на отбранителни способности в България

България очаква придобиването на нови отбранителни способности по механизма SAFE да бъде съпроводено с конкретни възможности за развитие на националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща днес с представители на германската компания Diehl Defence.

АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата

АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на 5-и блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата.