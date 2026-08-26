Григор Димитров срещу Тимофей Скатов - днес на US Open

Днес българският ас Григор Димитров ще се опита да направи още една крачка към основната схема на престижния US Open. На Корт №17 в Ню Йорк, не по-рано от 19:30 часа българско време, хасковлията ще премери сили с казахстанеца Тимофей Скатов във втория квалификационен кръг. Преди тях на същия корт ще се изиграе женският сблъсък между Кинуен Джън и Клара Бюрел.

Григор Димитров започна участието си в квалификациите с гръм и трясък, като буквално помете италианеца Лоренцо Джустино с 6:0, 6:3. Българинът впечатли с безупречен сервис, реализира пет пробива и не допусна нито една загуба на подаване.

Тимофей Скатов, третата ракета на Казахстан и №205 в световната ранглиста, също стартира успешно, елиминирайки Жил Арно Баи с 6:4, 6:2. За казахстанеца това е шанс да заличи горчивия спомен от единствения им досег на голямата сцена – миналогодишния Ролан Гарос, където Димитров го разгроми с 6:0, 6:3, 6:2.

Безспорно, Григор влиза в двубоя като явен фаворит. Опитът му на твърди кортове, умението да играе в дълги формати и категоричната победа в предишния им мач му дават сериозно предимство. Скатов обаче няма какво да губи – ще търси дълги разигравания и ще се надява на грешки от страна на българина. Ако Димитров запази стабилността на началния си удар, задачата му изглежда напълно постижима.

При успех срещу Скатов, Григор ще се изправи срещу победителя от двубоя между Ото Виртанен (Финландия, №9 в схемата) и Джак Пинингтън Джоунс (Великобритания). Този мач също ще се проведе днес, веднага след срещата на българина на Корт №17.

Любопитен факт е, че това е едва второто участие на Димитров в квалификациите на US Open. Първият му опит датира от 2009 година, когато отстрани Тобиас Камке, но във втори кръг отстъпи на Томас Белучи.