Американски талант изхвърли Даниил Медведев от турнира в Уинстън-Сейлъм

Уинстън-Сейлъм стана арена на истинска сензация, след като 22-годишният американец Мартин Дам изхвърли от надпреварата първия поставен Даниил Медведев. Младият талант демонстрира хладнокръвие и впечатляваща игра, за да надделее над руснака със 7:5, 6:3 само за 82 минути. Публиката остана без думи, а фаворитът напусна корта разочарован, след като не успя да оправдае очакванията.

В третия кръг Мартин Дам ще се изправи срещу унгарския представител Фабиан Марожан, който също впечатли с категорична победа над Миомир Кецманович – 6:3, 6:4.

Лучано Дардери, вторият в схемата, показа характер и обърна сънародника си Матия Белучи – 2:6, 6:4, 6:2. Следващият му опонент ще бъде Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия, който не остави шанс на Адолфо Даниел Вайехо – 6:2, 6:0.

Третият поставен Игнасио Бусе преодоля оспорван двубой срещу Адам Уолтън, завършил 6:2, 5:7, 6:3. В следващия кръг го очаква сблъсък с Даниел Алтмайер. Британецът Артър Фери също продължава напред след успех над Круз Хюит – 6:1, 7:5, и ще се изправи срещу Меес Ротгеринг.

Лоренцо Сонего елиминира деветия поставен Адриан Манарино с 6:1, 7:6(5), а осмият в схемата Хуан Мануел Серундоло се справи с квалификанта Дакшинешвар Суреш – 7:6(10), 6:3.

Себастиан Баес също се класира напред след трудна победа над Юго Грение – 7:5, 7:6(2).

Турнирът се раздели с още двама от фаворитите – Рафаел Колиньон (№5) отстъпи драматично на Ринки Хиджиката след три сета – 6:3, 6:7(7), 6:7(5), а Мариано Навоне (№6) бе елиминиран от Джеймс Дъкуърт – 6:3, 7:6(5).