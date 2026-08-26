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Националките на България възкръснаха от 0:2 и запазиха мечтата за осминафинал на ЕП

Националките на България възкръснаха от 0:2 и запазиха мечтата за осминафинал на ЕП

26 Август, 2026 21:11 1 043 1

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След този успех „лъвиците“ заемат четвъртото място във временното класиране с две победи, две загуби и пет точки, като запазват отлични шансове да се класират за осминафиналите

Националките на България възкръснаха от 0:2 и запазиха мечтата за осминафинал на ЕП - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България постигна задължителна, но изключително трудна втора победа на Евроволей 2026. Съставът на Марчело Абонданца изоставаше с 0:2, но осъществи пълен обрат и надделя с 3:2 гейма (24:26, 15:25, 25:15, 25:16, 15:4) над аутсайдера Австрия в двубой от група „В“, изигран в залата на Изложбения център „Павилион Пи“ в Бърно.

След този успех „лъвиците“ заемат четвъртото място във временното класиране с две победи, две загуби и пет точки, като запазват отлични шансове да се класират за осминафиналите. За целта Сърбия трябва да победи Украйна или България да спечели срещу домакина Чехия. Двата двубоя са в четвъртък, 27 август, съответно от 17:00 и 20:00 часа българско време.

Австрия приключва участието си на последната шеста позиция в групата без победа и само с една спечелена точка.

Абонданца започна срещата с Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Мария Кривошийска и Кая Николова, а Жана Тодорова беше в ролята на либеро. Като второ либеро в състава попадна Мила Пашкулева.

Първият гейм започна трудно за български тим, който изостана с 2:4, а след това и с 4:6. Австрия отвори разлика до четири точки при 10:6. Пайп на Алекс Миланова обаче доведе до 11:11, което накара австрийският треньор Роланд Шваб да вземе прекъсване. Мария Кривошийска направи 14:14 с атака през центъра. Австрийките отново поведоха с две точки веднага след това. България поведе за първи път в частта при 21:20, когато австрийките пратиха топката в аут при защита, което предизвика втори тайм-аут за противника. Атака на Ива Дудова по диагонала направи 23:21. Австрия намали и Марчело Абонданца взе прекъсване, за да даде важни указания на тима. Съперникът направи обрат при 24:23 с точка след блокада, което накара италианският треньор на България отново да прекъсне играта. Сервис в аут на австрийките изравни резултата, но последните две точки бяха за съперника - 24:26.

Във втория гейм като диагонал за България започна Микаела Стоянова, но отново първите две точки бяха за Австрия. Съперникът поведе със 7:4, като се бореше за всяка топка. След още една точка за съперника Марчело Абонданца взе прекъсване и остави момичетата сами да си говорят какво не върви. Това даде временен резултат, като българките направи две поредни точки, но след това отново инициативата бе за съперника. Австрия повече с 16:8, като те правеха по две или три точки на всяко точка на тима на Абонданца. Така се стигна до 23:12, а след това и до 24:13, при което съперникът получи право на 11 гаймбола. България спаси първите два, което доведе до прекъсване за Роланд Шваб. Австрия затвори частта с 25:15.

В началото на третата част в игра за България влезе Моника Кръстева. Тимът на Абонданца поведе убедително с 9:1, което предизвика две бързи прекъсвания за австрийките. Съперникът обаче започна да се възползва от грешки на българките и съкратиха разликата двойно - 9:13. Два поредни аса на Мария Кривошийска направиха преднината сериозна - 19:12. Александра Миланова реализира последната точка за 25:15, като България се върна в мача.

България запази инерцията и поведе убедително в четвъртия гейм със 7:2, а след това и 10:3. Тимът на Абонданца запази разликата при 15:8 и се устреми към тайбрек. Ас на Кривошийска направи 18:9. Успешна блокада на България доведе до 24:15 и много възможности за затваряне на гейма. Това стана с 25:16 след атака на Кривошийска през центъра.

България поведе с 1:0 в тайбрека след блокада на Лора Славчева, а аут на Австрия доведе до 2:0. Славчева направи и ас за 3:0, като Шваб взе прекъсване. Контраатака направи 6:2 за родния тим. След пусната топка на Кръстева и ас на Ива Дудова разликата набъбна до 9:3. Кая Николова също направи блокада за 12:4. Две успешни атаки на Кая Николова и Ива Дудова затвориха мача - 15:4.

Ива Дудова бе най-резултатна за българския тим с 23 точки, а Мария Кривошийска и Александра Миланова завършипа с по 17, като и двете направиха по три аса. Диагоналът на Австрия Кора Шаберл бе най-резултатна в мача с 26 точки.


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    С тои жабар е чудо всеки спечелен мач. Хаотични смени и тъкмо като налучка състава, започва да пробутва протежетата си и веднага спира устрема на отбора.

    21:45 26.08.2026

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