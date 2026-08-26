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Синът на собственик на ферма с антракс опита да прегази тв екип с трактор

Синът на собственик на ферма с антракс опита да прегази тв екип с трактор

26 Август, 2026 23:05 1 386 23

  • антракс-
  • ферма-
  • трактор-
  • нападение

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия

Синът на собственик на ферма с антракс опита да прегази тв екип с трактор - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова тв е нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снима буферната зона, отцепена от здравните власти.

Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж ти, виж ти !

    19 4 Отговор
    Фирми страдат от антракс, имбецили се оплакват от трактор! Евроатлантизми ни удрят от всякъде!

    Коментиран от #21

    23:08 26.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    КОЛКОТО И НА БАЙ РИБАН ,ЧУМАТА?
    ЕСЕС ИСКА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ЗАНУЛИ!А НОВА ТВ ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ОТ ЕФИРА

    23:08 26.08.2026

  • 3 Сила

    12 1 Отговор
    Пожарникар ли е или милиционер ...??!

    23:09 26.08.2026

  • 4 Аз съм Българин

    7 2 Отговор
    ...но така и не разбрах от ингиЛИЗКАТА списвачка на тоя буламач....ДЕ Е ТОВА с. СТЕФАНОВО???

    23:13 26.08.2026

  • 5 Моето мнение е

    19 1 Отговор
    Че доста журналета, мисирки и тв екипи заслужават да бъдат прегазени с трактор. Особенно поръчковите такива от Нова и БТВ. + БНТ Понякога верно могат да изкарат от нерви човек с подлостта си, пристрастноста си и олигофренията си . Само като ги види човек и се агресира

    Коментиран от #12, #18

    23:17 26.08.2026

  • 6 Ако обаче

    14 1 Отговор
    тази "буферната зона" на предполагаемо заразената кравеферма, отцепена от здравните власти е частен имот с какво право да питам някакви си там журналета са нахлули в него? Здравните власти имат това право но журналистите имат ли да питам? Може и да са терористи нали ?

    23:25 26.08.2026

  • 7 Законите за тези хора НЯМА

    6 5 Отговор
    Законите за тези хора просто не съществуват

    Не е така

    НЯМА ВЛАСТ

    Сега на власт е ПРОГРЕСА на РР

    23:25 26.08.2026

  • 8 Аналлизатор

    6 2 Отговор
    Тва ше да са само от на Боко лумпените... Не сме 2020, сменете си календара!!!

    23:28 26.08.2026

  • 9 "незачитане на закона"

    12 4 Отговор
    НО от кого? И това "опита да прегази тв екип с трактор" може и да е: да сплаши закононарушителите. Определено заставам на страната на Синът на собственик на ферма !

    23:29 26.08.2026

  • 10 И тогава?

    12 3 Отговор
    Щом е "под засилен контрол от страна на ветеринарните власти" журналистите къв го дирят там? Ами ако заразят после с антракс и колегите в Нова кво ще правим без тях? А? Ами ако заразят и Радев? Ами Йотова? Ъхъъ...

    Коментиран от #13

    23:35 26.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Все пак

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Моето мнение е":

    това е едно добро начало.

    23:41 26.08.2026

  • 13 То реално може

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "И тогава?":

    Вече да има Антракс във Нова тв! Не знам с какъв акъл гости ще ходят в студиото им следващият месец . Трябва да са много зле с кратуните. Като лепнат синята пъпка и са ту-тууу

    23:56 26.08.2026

  • 14 Алйооо !!! , Незабавно моля

    8 0 Отговор
    Нова ТВ да бъде поставена под карантина, с буферната зона и отцепена от здравните власти ! Проби на всички журналета да се вземат и епидемиологично проучване в телевизията под засилен строг контрол от страна на ветеринарните власти да има ! Ама още утре рано сабалян щото да не берем после ядове по гробищата

    Коментиран от #19

    00:05 27.08.2026

  • 15 Един познат от Видинско

    3 0 Отговор
    си умря човека преди години от синя пъпка и не можаха да го спасят.

    00:10 27.08.2026

  • 16 Няма Антракс - нова €вропровокация

    5 1 Отговор
    Няма никакъв Антракс - започва нова вълна на унищожаване на българското животнивъдство по западно€вропейска поръчка.

    Коментиран от #17

    00:20 27.08.2026

  • 17 Има-Няма ама за всеки случай 30 дена

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Няма Антракс - нова €вропровокация":

    Нова ТВ да бъде поставена под карантина, с буферната зона и отцепена от здравните власти ! Такъв е закона

    00:24 27.08.2026

  • 18 Не си прав!

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Моето мнение е":

    Вярно е, че много "мисирки" си заслужават критиката, НО този репортер е един от най-коректните и винаги отразява точно събитията в регионите, в които работи! (не мислете, че съм от тези райони и за това го защитавам - точно по диагонал съм - в югозапада)
    А че има самозабравили се фермери, всички го знаят. И защо трябва да се решава спор с дива агресия, опити за нараняване или пази Боже - убийства?!
    Бай Рибан е съвсем друг случай, заставам до него и семейството му!

    00:31 27.08.2026

  • 19 Само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Алйооо !!! , Незабавно моля":

    Гледайки Нова тв може ли да се заразиме от антракс? Урсула няма ли ваксини? Затова ли в здравеопазването валят оставки?

    Коментиран от #20

    00:38 27.08.2026

  • 20 Естествено че

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Гледайки Нова тв също можеш да се заразиш от антракс ! И от "луда крава" също може ако гледаш сутришният блок

    00:42 27.08.2026

  • 21 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Виж ти, виж ти !":

    Важното е, че приехме еврото. С това проблемите ни за икономиката са решени.

    00:43 27.08.2026

  • 22 Жалко щеше да е голяма новина

    2 1 Отговор
    Нтв са дъното на поръчковата журналистика и не заслужават каквото и да било уважение

    00:47 27.08.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Русофили сър

    01:03 27.08.2026

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