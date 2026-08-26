Синът на собственик на ферма с антракс опита да прегази тв екип с трактор

Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова тв е нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снима буферната зона, отцепена от здравните власти.
Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.
Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.
Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виж ти, виж ти !
Коментиран от #21
23:08 26.08.2026
2 Боруна Лом
ЕСЕС ИСКА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ЗАНУЛИ!А НОВА ТВ ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ОТ ЕФИРА
23:08 26.08.2026
3 Сила
23:09 26.08.2026
4 Аз съм Българин
23:13 26.08.2026
5 Моето мнение е
Коментиран от #12, #18
23:17 26.08.2026
6 Ако обаче
23:25 26.08.2026
7 Законите за тези хора НЯМА
Не е така
НЯМА ВЛАСТ
Сега на власт е ПРОГРЕСА на РР
23:25 26.08.2026
8 Аналлизатор
23:28 26.08.2026
9 "незачитане на закона"
23:29 26.08.2026
10 И тогава?
Коментиран от #13
23:35 26.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Все пак
До коментар #5 от "Моето мнение е":това е едно добро начало.
23:41 26.08.2026
13 То реално може
До коментар #10 от "И тогава?":Вече да има Антракс във Нова тв! Не знам с какъв акъл гости ще ходят в студиото им следващият месец . Трябва да са много зле с кратуните. Като лепнат синята пъпка и са ту-тууу
23:56 26.08.2026
14 Алйооо !!! , Незабавно моля
Коментиран от #19
00:05 27.08.2026
15 Един познат от Видинско
00:10 27.08.2026
16 Няма Антракс - нова €вропровокация
Коментиран от #17
00:20 27.08.2026
17 Има-Няма ама за всеки случай 30 дена
До коментар #16 от "Няма Антракс - нова €вропровокация":Нова ТВ да бъде поставена под карантина, с буферната зона и отцепена от здравните власти ! Такъв е закона
00:24 27.08.2026
18 Не си прав!
До коментар #5 от "Моето мнение е":Вярно е, че много "мисирки" си заслужават критиката, НО този репортер е един от най-коректните и винаги отразява точно събитията в регионите, в които работи! (не мислете, че съм от тези райони и за това го защитавам - точно по диагонал съм - в югозапада)
А че има самозабравили се фермери, всички го знаят. И защо трябва да се решава спор с дива агресия, опити за нараняване или пази Боже - убийства?!
Бай Рибан е съвсем друг случай, заставам до него и семейството му!
00:31 27.08.2026
19 Само питам
До коментар #14 от "Алйооо !!! , Незабавно моля":Гледайки Нова тв може ли да се заразиме от антракс? Урсула няма ли ваксини? Затова ли в здравеопазването валят оставки?
Коментиран от #20
00:38 27.08.2026
20 Естествено че
До коментар #19 от "Само питам":Гледайки Нова тв също можеш да се заразиш от антракс ! И от "луда крава" също може ако гледаш сутришният блок
00:42 27.08.2026
21 Пешо
До коментар #1 от "Виж ти, виж ти !":Важното е, че приехме еврото. С това проблемите ни за икономиката са решени.
00:43 27.08.2026
22 Жалко щеше да е голяма новина
00:47 27.08.2026
23 Факт
01:03 27.08.2026