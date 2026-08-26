Синът на собственик на ферма с антракс опита да прегази тв екип с трактор

Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова тв е нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снима буферната зона, отцепена от здравните власти.

Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.