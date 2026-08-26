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Манчестър Сити с рекордна офанзива: Вади 120 млн. паунда за Енцо Фернандес

Манчестър Сити с рекордна офанзива: Вади 120 млн. паунда за Енцо Фернандес

26 Август, 2026 21:29 629 0

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На “Стамфорд Бридж” са напълно наясно с интереса на Челси и желанието на Енцо Мареска да се събере с аржентинеца

Манчестър Сити с рекордна офанзива: Вади 120 млн. паунда за Енцо Фернандес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити има готовност да отправи първоначална оферта в размер на 120 милиона паунда за халфа на Челси Енцо Фернандес, твърди “Би Би Си”. Това означава, че “гражданите” още веднъж могат да подобрят трансферния си рекорд, след като по-рано през това лято взеха Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда.

На “Стамфорд Бридж” са напълно наясно с интереса на Челси и желанието на Енцо Мареска да се събере с аржентинеца.

“Гражданите” се разделиха с четирима от халфовете си през настоящия прозорец. Бернардо Силва напусна по-рано през лятото, за да се присъедини към Реал Мадрид. Тижани Райндерс беше продаден на саудитския клуб Ал-Кадсия за 52 милиона паунда, докато Барселона подписа с Родри за 65 милиона паунда. Нюкасъл пък вече постигна договорка със Сити за Нико Гонсалес, за когото ще плати 52 милиона паунда.


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