Звездният дует Алкарас – Уилямс напусна US Open

Вълнуващите четвъртфинали на смесените двойки на US Open донесоха неочаквани развръзки за феновете на тениса. Карлос Алкарас и легендарната Серина Уилямс, които привлякоха вниманието с впечатляващото си партньорство, приключиха участието си в турнира след поражение от поставените под номер 4 Флавио Коболи и Белинда Бенчич.

Сблъсъкът между двата тандема се превърна в истински трилър. Коболи и Бенчич демонстрираха хладнокръвие и стабилна игра, като измъкнаха първия сет с 5:4 след тайбрек, а във втория сет затвориха мача с категоричното 4:1. Така мечтата на Алкарас и Уилямс за титла в смесените двойки остана недостижима този сезон. -

Преди драматичния си отпадане, испанско-американският дует впечатли с бърза и убедителна победа над Ерин Раутлиф и Лойд Гласпул – 5:3, 4:1 за по-малко от час игра. Този успех обаче се оказа последен за тях в тазгодишното издание на турнира.

На полуфиналите Коболи и Бенчич ще се изправят срещу силния тандем Елена Свитолина и Гаел Монфис, които също показват отлична форма на кортовете в Ню Йорк. Другата полуфинална двойка ще бъде определена от сблъсъка между Мира Андреева и Андрей Рубльов срещу Каролина Мухова и Якуб Меншик.

Мира Андреева и Андрей Рубльов също заслужиха мястото си сред най-добрите, след като елиминираха Диана Шнайдер и Каспер Рууд. Въпреки загубата на втория сет с 4:5 след оспорван тайбрек, руснаците показаха характер и спечелиха решителния шампионски тайбрек, осигурявайки си място на полуфиналите.