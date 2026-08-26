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Карлос Алкарас притесни Ню Йорк и стресна феновете си точно преди US Open

Карлос Алкарас притесни Ню Йорк и стресна феновете си точно преди US Open

26 Август, 2026 22:29 576 1

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Испанецът даде старт на завръщането си с участие при смесените двойки в Ню Йорк в тандем със Серена Уилямс

Карлос Алкарас притесни Ню Йорк и стресна феновете си точно преди US Open - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас се завърна към състезателния тенис на US Open, където му предстои да изиграе първия си официален мач на сингъл, след като през април получи контузия на китката по време на турнира в Барселона.

Испанецът даде старт на завръщането си с участие при смесените двойки в Ню Йорк в тандем със Серена Уилямс. Двамата надиграха Лойд Гласпул и Ерин Рутлиф по пътя към четвъртфиналите, където отстъпиха пред Флавио Коболи и Белинда Бенчич.

В същото време третият в световната ранглиста провеждаше занимания по кортовете на Флашинг Медоус с партньори като Даниел Мерида и Артур Фис. В подкаста Love All на Ким Клайстерс журналистката Блеър Хенли обаче изрази известни съмнения относно начина, по който протича подготовката на испанеца, след като в началото той тренираше без съперник от другата страна на мрежата.

"Обикновено при тези тренировки, както например вчера, Матео Арналди тренираше с Лоренцо Музети или Даниел Мерида с Алекс де Минор. Тоест двама играчи, чиито треньори или агенти разговарят помежду си. Те планират час, излизат и играят. Провеждат нормална тренировка. Доста необичайно е в тази седмица преди US Open да видиш тенисист само с треньор, където повечето топки му се подават от кош. Той направи и малко разигравания двама на един със Саму и Алваро, но през по-голямата част му подаваха топки. Така че първоначално си помислих, че не знам дали това е добър знак", сподели Хенли.

Впоследствие Алкарас започна спаринги с класни състезатели, но в сряда се появи ново неочаквано развитие. Очакваше се испанецът да поднови тренировките ден след отпадането си при двойките с Уилямс, но името му изненадващо липсваше от официалния тренировъчен график, като той очевидно е предпочел да вземе почивен ден за възстановяване само четири дни преди началото на надпреварата.

Дали това решение е чисто предпазна мярка, или е било заложено в първоначалния план, остава неясно, но отсъствието от корта непосредствено преди турнира предизвиква любопитство. Карлос Алкарас ще научи съперника си за първия кръг при тегленето на жребия в четвъртък, като е поставен под номер 2 в схемата и ще бъде в противоположния поток на водача Александър Зверев.


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  • 1 Кондьо

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