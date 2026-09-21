Новини
България »
Омбудсманът предлага промени за по-голяма защита на потребителите на ВиК услуги

Омбудсманът предлага промени за по-голяма защита на потребителите на ВиК услуги

21 Септември, 2026 13:23 401 3

  • омбудсман-
  • промени-
  • защита-
  • потребители-
  • вик

Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК операторите

Омбудсманът предлага промени за по-голяма защита на потребителите на ВиК услуги - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в Наредба № 4 от 2004 г., с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги.

Това съобщиха от пресцентъра на Институцията на омбудсмана. Поводът са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите.

Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК операторите.

Според омбудсмана особено остър е проблемът с разпределението на водата за "общо потребление" в етажната собственост, при което изрядни граждани поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели, предаде БТА.

Делчева настоява за "по-справедлив механизъм за разпределение, при който неизпълнението на нормативно установените задължения да не води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители".

Омбудсманът обръща внимание и на въпроса за водните режими. Тя подчертава, че на практика има случаи, при които водоподаването се ограничава без издадена заповед и без гражданите да са информирани за причините и графика.

Препоръчва "да се предвидят критерии за "пресъхване" и такива при "силно намаляване на дебита на водоизточник", както и задължение на кметовете по места да издават заповед.

Сред препоръките е и правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването.

"Предвид социалната значимост на проблема считам, че чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4 следва да се прецизира, както и да се предвиди специална защита за уязвимите групи от населението", пише омбудсманът.

Делчева дава пример от с. Рогачево, община Балчик, където според жалбоподатели е имало системна липса на вода за повече от 20 дни през август т.г., а общината е заявила, че не разполага с водоноска за доставяне на питейна вода. Тя настоява също и за защита на потребителите при спорове за точността на водомерите.

"В тази връзка е необходимо в Наредба № 4 да се предвиди задължение на ВиК операторите да съхраняват в определен срок демонтираните от тях водомери", пише омбудсманът.

За дистанционното отчитане на водомерите Делчева предупреждава, че потребителите плащат два пъти за една и съща услуга.

Тя настоява също предаването на данните от дистанционните отчети между топлинните счетоводители и ВиК операторите да бъде безплатно за гражданите. Омбудсманът определя като "особено съществен нормативен пропуск" липсата на ясен механизъм за контрол и за административнонаказателна отговорност при нарушения на Наредба № 4.

"Предвид изложеното считам, че са налице достатъчно основания Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за изменение и допълнение на Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите на ВиК системи", пише Делчева.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви през юни, че дебатът за състоянието на ВиК сектора тепърва предстои в дълбочина, тъй като съществуват множество населени места с тежки проблеми.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде ,

    4 0 Отговор
    пак тая другарка с предложения някакви се яви !

    Коментиран от #2

    13:29 21.09.2026

  • 2 Гербаджииски лакърдии

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде ,":

    Присетила се. Тая трябва да я махат вече.

    13:31 21.09.2026

  • 3 Оги

    2 0 Отговор
    Велето Делчева си взима няколко хиляди еврака на месец, ползва си привилегиите и прави тук-таме някое напълно необвързващо за никой предложение. Ехаааа, държавна службичка, няма шеф, няма гърч, кафенце, слънчице, а кинтите си текат ли текат. Да е жива и здрава, ако не е тя, ще някой друг. Не е луд, който яде баница.

    13:49 21.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове