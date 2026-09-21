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„Луда по тебе“ огласи Париж: Камелия танцува пред Триумфалната арка (ВИДЕО)

„Луда по тебе“ огласи Париж: Камелия танцува пред Триумфалната арка (ВИДЕО)

21 Септември, 2026 13:19 852 26

  • камелия-
  • певица-
  • луда по тебе-
  • париж-
  • триумфална арка

Кадрите предизвикаха разнопосочни реакции в социалните мрежи.

„Луда по тебе“ огласи Париж: Камелия танцува пред Триумфалната арка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Камелия пренесе един от най-големите си хитове в сърцето на Париж. Попфолк звездата публикува видео, в което танцува пред Триумфалната арка под звуците на „Луда по тебе“ – песен, превърнала се през годините в нейна музикална визитка.

Певицата очевидно приема импровизираното изпълнение с чувство за хумор. Към кадрите тя е написала единствено „Упс“, придружено от смеещи се емотикони.

На видеото Камелия танцува на улицата, докато туристи и минувачи преминават покрай нея. Най-любопитният момент идва в края на клипа, когато мъж се приближава и ѝ оставя пари – ситуация, която придава на изпълнението вид на импровизирано улично шоу.


Кадрите бързо предизвикаха разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от последователите на певицата се забавляваха със спонтанната ѝ изява и чувството ѝ за самоирония, докато други разкритикуваха както танците пред един от символите на Париж, така и избрания от нея тоалет.

Самата Камелия не влиза в обяснения и изглежда приема реакциите с усмивка.

„Луда по тебе“ отдавна е сред най-разпознаваемите песни в репертоара на певицата, а през годините хитът получи популярност и извън България. Особена заслуга за това има Новак Джокович, който неведнъж е демонстрирал симпатиите си към песента.

Още през 2020 г., след спечелването на ATP Cup със сръбския национален отбор, тенис звездата и съотборниците му празнуваха именно под звуците на „Луда по тебе“. През 2024 г. песента отново привлече внимание, когато Джокович я поиска след демонстративния си мач с Григор Димитров в София, а по-късно Камелия я изпя специално за него.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 0 Отговор
    Новото местно население е във възторг.
    Машала, машала!
    Майор Михов....

    13:23 21.09.2026

  • 2 Въй! Въй!

    12 1 Отговор
    Французин реши, че е уличен музикант и и даде банкнота...🫢

    13:25 21.09.2026

  • 3 Селяни до шия

    10 3 Отговор
    Ама на Ганчо това му харесва. Еволюцията му е спряла преди 120-130 години

    13:25 21.09.2026

  • 4 Факт

    13 1 Отговор
    Манталитета цигански.

    Коментиран от #6

    13:26 21.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Песента е сръбска

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    За западните ни съседи сигурно говориш...

    Коментиран от #25

    13:28 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Французинът я съжалил.

    13:31 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С пеене малко изкара

    7 0 Отговор
    Ако просвири ще и дават повече

    13:34 21.09.2026

  • 13 АнтиЧалга

    7 0 Отговор
    Безнадеждно!
    Чал.га сиг.аноп.рост.ащи.ната завладява Европа по всички направления - музика, спорт, отношения и манталитет!
    Ще бегам в Сев. Корея...или в Южна..
    Или в Япония. Там ислямът е забранен със закон!

    Коментиран от #15

    13:36 21.09.2026

  • 14 Иван Вазов

    3 1 Отговор
    Аферим, бабо, машалла!

    13:38 21.09.2026

  • 15 Избяга в блатото при путин

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "АнтиЧалга":

    В Япония ислямът не само не е забранен, а е най-бързо развиващата се религия.

    13:39 21.09.2026

  • 16 питанка

    4 0 Отговор
    Не съм сигурен, но това не е ли песен на Лепа Брена. Ако ще се излага, по-добре да беше с някоя своя песен. Нещо не ми харесва ситуацията. Там имаше и други хора, но не видях друг да си показва магарията. Камелия минава за една по-умерена певица, но никога не е късно да се изложиш.

    13:41 21.09.2026

  • 17 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Неква кл06арка се мъчи да изкара некой лев

    13:41 21.09.2026

  • 18 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    5 0 Отговор
    ЕГАТИ ПРОСТОТИЯТА.

    13:41 21.09.2026

  • 19 Васо

    5 0 Отговор
    Изрод. Ако Мария Антоанета или Луи 14-ти видят тоя чалгаджийски папапагал да танцува пред Арката, веднага ше я гилотинират.

    13:42 21.09.2026

  • 20 Пецата

    0 2 Отговор
    Пак ви казвам че музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:47 21.09.2026

  • 21 Един шофьор

    1 2 Отговор
    Камито няма грешка, Камито е номер 1.

    13:51 21.09.2026

  • 22 Наполеон

    1 0 Отговор
    Само след 10 год във Франция и Германия вместо менует и валс, на официалните приеми ще се играе кючек и ще се слушат маанета във Версай и Кьолската катедрала!

    13:55 21.09.2026

  • 23 факт

    3 0 Отговор
    Много логично е, когато завърши с песента да започне да се тупа по гърдите и да вика с цяло гърло: "Булгар, булгар". Може някой да не е разбрал откъде е, а трябва да разбере, защото бай Ганьо където и да отиде си носи манталитета със себе си. Онзи момент, дето някакъв непознат оставя пари, според мен, е нагласен за есенция на клипчето.

    14:00 21.09.2026

  • 24 любител данъчен

    1 1 Отговор
    Чудя се откъде тая има толкова пари, като нито е толкова вървежна като певица отдавна, нито пък има нови песни. То деца роди от суроготна майка, то Париж, то какво ли не. Мъжът й никога нищо не е работил. Интересно, нали! Да няма нещо шмрък шмрък...следвайте линиите?!

    14:00 21.09.2026

  • 25 Адолф

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Песента е сръбска":

    Не е сръбска, гръцка е песента. Пасхалис Терзис я изпълнява преди Лепа Брена. Песента се казва Astatos.

    14:02 21.09.2026

  • 26 Фют

    0 0 Отговор
    Добре, че е Камелия, да ни отменя, че някои сме тотално нетърпими към каквито и да са рани.

    14:09 21.09.2026