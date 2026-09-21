„Луда по тебе“ огласи Париж: Камелия танцува пред Триумфалната арка (ВИДЕО)

Камелия пренесе един от най-големите си хитове в сърцето на Париж. Попфолк звездата публикува видео, в което танцува пред Триумфалната арка под звуците на „Луда по тебе“ – песен, превърнала се през годините в нейна музикална визитка.
Певицата очевидно приема импровизираното изпълнение с чувство за хумор. Към кадрите тя е написала единствено „Упс“, придружено от смеещи се емотикони.
На видеото Камелия танцува на улицата, докато туристи и минувачи преминават покрай нея. Най-любопитният момент идва в края на клипа, когато мъж се приближава и ѝ оставя пари – ситуация, която придава на изпълнението вид на импровизирано улично шоу.
Кадрите бързо предизвикаха разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от последователите на певицата се забавляваха със спонтанната ѝ изява и чувството ѝ за самоирония, докато други разкритикуваха както танците пред един от символите на Париж, така и избрания от нея тоалет.
Самата Камелия не влиза в обяснения и изглежда приема реакциите с усмивка.
„Луда по тебе“ отдавна е сред най-разпознаваемите песни в репертоара на певицата, а през годините хитът получи популярност и извън България. Особена заслуга за това има Новак Джокович, който неведнъж е демонстрирал симпатиите си към песента.
Още през 2020 г., след спечелването на ATP Cup със сръбския национален отбор, тенис звездата и съотборниците му празнуваха именно под звуците на „Луда по тебе“. През 2024 г. песента отново привлече внимание, когато Джокович я поиска след демонстративния си мач с Григор Димитров в София, а по-късно Камелия я изпя специално за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Машала, машала!
Майор Михов....
13:23 21.09.2026
2 Въй! Въй!
13:25 21.09.2026
3 Селяни до шия
13:25 21.09.2026
4 Факт
Коментиран от #6
13:26 21.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Песента е сръбска
До коментар #4 от "Факт":За западните ни съседи сигурно говориш...
Коментиран от #25
13:28 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха-ха
13:31 21.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С пеене малко изкара
13:34 21.09.2026
13 АнтиЧалга
Чал.га сиг.аноп.рост.ащи.ната завладява Европа по всички направления - музика, спорт, отношения и манталитет!
Ще бегам в Сев. Корея...или в Южна..
Или в Япония. Там ислямът е забранен със закон!
Коментиран от #15
13:36 21.09.2026
14 Иван Вазов
13:38 21.09.2026
15 Избяга в блатото при путин
До коментар #13 от "АнтиЧалга":В Япония ислямът не само не е забранен, а е най-бързо развиващата се религия.
13:39 21.09.2026
16 питанка
13:41 21.09.2026
17 Исторически парк
13:41 21.09.2026
18 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
13:41 21.09.2026
19 Васо
13:42 21.09.2026
20 Пецата
13:47 21.09.2026
21 Един шофьор
13:51 21.09.2026
22 Наполеон
13:55 21.09.2026
23 факт
14:00 21.09.2026
24 любител данъчен
14:00 21.09.2026
25 Адолф
До коментар #6 от "Песента е сръбска":Не е сръбска, гръцка е песента. Пасхалис Терзис я изпълнява преди Лепа Брена. Песента се казва Astatos.
14:02 21.09.2026
26 Фют
14:09 21.09.2026