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Въздушна тревога! Полската армия вдигна изтребители по спешност, затварят летища
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! Полската армия вдигна изтребители по спешност, затварят летища

17 Септември, 2026 16:23 721 11

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Подполковник Яцек Горишевски заяви пред частната телевизия Те Фау Ен 24, че дрон е паднал или е бил свален на около 4 километра от полската граница

Въздушна тревога! Полската армия вдигна изтребители по спешност, затварят летища - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Източна Полша днес бяха задействани сирените за въздушна тревога, като изтребители от полските военновъздушни сили (ВВС) бяха вдигнати по спешност, а две летища бяха временно затворени, след като Русия нанесе удари в Украйна близо до полската граница, предаде Ройтерс, като се позова на представители на властите във Варшава и Киев, пише БТА.

Полската армия съобщи, че няма регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната и че военните самолети са приключили операциите си. Летищата на Жешув и Люблин възобновиха работа след временното им затваряне.

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„Мащабна атака в западната част на Украйна, съвсем близо до полската граница, току-що приключи“, заяви премиерът Доналд Туск на пресконференция. „Вероятно отново е била поразена бензиностанция, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога“, добави той.

Подполковник Яцек Горишевски заяви пред частната телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че дрон е паднал или е бил свален на около 4 километра от полската граница.

Украински представител каза за Ройтерс, че на няколко километра от територията на Украйна, на няколко километра от полската граница, са се чували взривове.

Украинската гранична служба съобщи след атаката, че няма нанесени щети по граничните пунктове.

Руски дрон в неделя порази пътнически влак само на два километра от украинско-полската граница.

В два региона в Източна Полша бе обявена въздушна тревога и жителите им бяха призовани да се укрият. Местни медии съобщиха, че са прозвучали сирени.

Държавният новинарски канал Те Фау Пе Инфо (TVP Info) излъчи кадри, на които се вижда евакуацията на ученици в източния град Люблин.

Полша укрепва своите контролно-пропускателни пунктове на границата с Украйна, съобщи преди дни полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в контекста на руските атаки през уикенда с дронове на украинска територия, съвсем близо до граничните постове на държавата членка на НАТО, предаде Ройтерс.

Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна.

Граничарите казаха по-късно, че са затворили граничните контролно-пропускателни пунктове, евакуирали са хората от чакащите превозни средства и им търсят подслон.

"Действията на Русия през последните дни заплашват сигурността на цяла Европа. В съответствие с решение на нашето правителство инфраструктурата, използвана от граничната охрана, бива подсилена", написа Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

"Военнослужещи от 18 инженерен полк вече изпълняват задачи, благодарение на които ще бъдат укрепени допълнително контролно-пропускателните пунктове и инфраструктурата близо до полско-украинската граница", посочи министърът.

На свой ред командването на полската армия посочи в изявление, че инженерни полкове изграждат гранични укрепления, използвайки сглобяеми контейнери, опасани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като защитна стена срещу взрив, както и за подпорна конструкция.

Строителните дейности включват и изграждането на наблюдателни и охранителни постове близо до полско-украинската граница - в района на граничните пунктове "Дорохуск", "Медика" и "Корчова".


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    16 5 Отговор
    Пановете напълниха крачола

    Коментиран от #6

    16:25 17.09.2026

  • 2 Пич

    5 7 Отговор
    Украйна атакува...

    16:27 17.09.2026

  • 3 Констатация

    9 2 Отговор
    Ся, остава да нъ Уведомявате всеки път кога Полския Премиер посещава Нужникъ!!!!!!!

    16:32 17.09.2026

  • 4 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 5 горски

    8 2 Отговор
    Ами нали Украйна е приятелска държава в борбата срещу руската заплаха.Трябва да сте солидарни и да понасяте лишения в борбата с врага.А не да ревете.....Или страх лозе пази....

    16:33 17.09.2026

  • 6 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Е нека тренират бе..... Крачолите не са шега работа....

    16:34 17.09.2026

  • 7 В Полша русофобите

    7 1 Отговор
    пълнят гащи в опитите си да пърдят срещу братска Русия!

    Да не забравяме, че е имало полски доброволци в турската армия по време на Освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г., в резултат на която я има България!

    16:35 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нещо намирисва

    3 1 Отговор
    от към полша. Крачолите да не тече кафевото?

    16:39 17.09.2026

  • 10 КПП и бензиностанция

    2 0 Отговор
    са ударили руснаците. Мачкат граничната инфраструктура и изолират Украйна. Вече не става въпрос само за Донбас. От Полша надали доставки повече ще има ...

    16:40 17.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И като няма регистрирано нарушение ,защо е тази врява и иистрия бре ,кон да ти го нато@@@@ ,,,,,,

    16:42 17.09.2026

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