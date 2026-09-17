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Пеканов: До 30 септември България трябва да изпрати до ЕК последното, пето искане за плащане по ПВУ

Пеканов: До 30 септември България трябва да изпрати до ЕК последното, пето искане за плащане по ПВУ

17 Септември, 2026 16:11 286 5

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  • план за възстановяване и устойчивост

Срокът за приключване на всички заложени в ПВУ инвестиции и реформи изтече на 31 август. Последното плащане е обвързано с общо 59 етапа и цели, като по думите на Пеканов по-голямата част от тях са свързани с инвестиции, а останалите – с реформи.

Пеканов: До 30 септември България трябва да изпрати до ЕК последното, пето искане за плащане по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да изпрати до Европейската комисия последното, пето искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до 30 септември. Страната очаква по него около 1,8 млрд. евро. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов по време на изслушване в парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, предават от БГНЕС.
Срокът за приключване на всички заложени в ПВУ инвестиции и реформи изтече на 31 август. Последното плащане е обвързано с общо 59 етапа и цели, като по думите на Пеканов по-голямата част от тях са свързани с инвестиции, а останалите – с реформи.
Вицепремиерът отчете значителен напредък по изпълнението на плана и посочи, че част от реформите, които по-рано са били определяни като рискови, са били завършени. В същото време няколко от поетите ангажименти не са изпълнени изцяло и това може да доведе до намаляване на сумата, която България ще получи.

Един от проблемите е свързан с реформата на антикорупционната комисия, при която не е избран пети член. Според Пеканов заради неизпълнението е вероятно да има финансова корекция, чийто размер все още не е известен.

Страната не е постигнала и заложената цел за намаляване на обществените поръчки, при които участва само един кандидат. Делът им е трябвало да падне под 34%, но наличните данни показват 38 на сто. И по този показател правителството очаква възможна корекция на плащането.
Сред останалите неизпълнени докрай ангажименти са необходимият брой дигитални обучения и завършването на индустриалния парк в Свищов.

Въпреки пропуските Пеканов заяви, че не очаква значителни финансови санкции. По думите му ключови промени са реализирани, сред които антикорупционната реформа, реформата в Българския енергиен холдинг и промените, свързани с държавната администрация.

След изпращането на петото искане Европейската комисия трябва да оцени изпълнението на заложените цели и реформи. Очакванията на правителството са последните средства по ПВУ да постъпят в края на ноември или началото на декември.


България
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