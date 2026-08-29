Астън Вила ще купи 18-годишен талант на ПСЖ за близо 50 милиона евро

Астън Вила постигна устна договорка с ПСЖ за трансфера на сенегалския нападател Ибрахим Мбайе. Сделката за 18-годишния футболист е на стойност около 47 млн. паунда, като трансферът идва след неуспешния опит на бирмингамския клуб да привлече Рафаел Леао.

Мбайе е дългогодишна трансферна цел на Вила и предпочита да премине в отбор, в който ще получава редовно игрово време. През миналия сезон той записа 24 мача в Лига 1 за ПСЖ, в които отбеляза три гола и направи две асистенции.

Футболистът основно играе по дясното крило. Интерес към него имаше и от Ливърпул, но „червените“ впоследствие насочиха вниманието си към съотборника му Брадли Баркола.

Мбайе е поредното ново попълнение за Вила през това лято, в което клубът претърпя сериозни промени. Междувременно тимът се договори и за привличането на Никола Джаксън от Челси за около 65 млн. паунда, който ще замени Оли Уоткинс. Английският нападател се очаква да премине в Ал Хилал за 50 млн. паунда.