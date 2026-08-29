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Сектор Г след срамното отпадане от ОФИ Крит: Омерзени сме от представянето и мишкуването на терена

Сектор Г след срамното отпадане от ОФИ Крит: Омерзени сме от представянето и мишкуването на терена

29 Август, 2026 17:17 835 8

  • цска-
  • офи крит-
  • сектор г-
  • фенове

Въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище, заявиха феновете на ЦСКА в своята позиция

Сектор Г след срамното отпадане от ОФИ Крит: Омерзени сме от представянето и мишкуването на терена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г излязоха с позиция след отпадането от ОФИ Крит в плейофния кръг на Лига Европа. "Армейците" допуснаха две загуби, съответно с 0:3 в Гърция и 0:2 в София, а феновете призоваха за промени.

„Армейци,

Изчакахме да минат няколко дни от реванша с ОФИ и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно преди да споделим накратко нашето мнение.

На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор - вие сте сърцето и душата на този клуб!

Като заговорихме за трибуни смятаме, че обединената армейска общност показа през последния месец силата на своята подкрепа, която за жалост не резонираше с безидейното и бездушно представяне на отбора в последните няколко мача. Въпреки дефицитът от три гола в четвъртък Националния стадион бе залят с вяра, ентусиазъм и мощен армейски щурм по трибуните - нещо, което скоро не бяхме виждали. Всеки помни обаче по какъв начин ни се "отблагодариха" за всичко това...

Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението ни за старши-треньора ни е вече споделяно и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си. Защото въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище", написаха от организация Сектор Г на своя официален профил в социалните мрежи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    9 4 Отговор
    Две трети от тези гаменчета не ходят да гледат футбол, а да избиват комплексите си на неудачници !

    17:25 29.08.2026

  • 2 Тото

    9 0 Отговор
    100% изложеното е истината. Пишман така наречените футболисти на ЦСКА тотално не знаят какво правят и освен да чакат дебелите си заплати друго няма.
    Колкотоэи да е неудобно отбора на Левски играе най- агресивния и желан и от феновете на ЦСКА футбол. Непримирим и агресивен но вместо това някакви смешници едвам издъпжат да свърши мача.
    Тотална щета ще бъдат и в първенството. Още една изцяло загубена футболна година.

    17:31 29.08.2026

  • 3 Чорбара

    1 3 Отговор
    От Латекс тире микре Ловиш толкова ! Наркомани скапани,продадохте се и унищожихте червената идея.

    17:35 29.08.2026

  • 4 осраински

    1 1 Отговор
    Още от дете от Етрополе

    17:36 29.08.2026

  • 5 Гост

    8 0 Отговор
    Така наречените "български" отбори с по 10 малки негърчета в съставите си толкова могат. И негърчетата не са виновни, те са дошли да изкарват залъка си, виновни са т. н. "босове", които яко перат пари, а запалянковците/фенове все още се вълнуват и ядосват. " Ръководителите" са безкрайно възхитени от "достойните" загуби с по 3-4 гола от трето разрядни отбори. Крайния резултат е в държавния /не националния/ отбор за който е "огромен успех" да се класира на 4-5 място в предварителните групи!

    17:39 29.08.2026

  • 6 Кое

    0 1 Отговор
    Цска от всички е загубило от греко

    17:41 29.08.2026

  • 7 Читател

    6 1 Отговор
    Всичко е пълен фалш.Нито отбора е ЦСКА нито футболисти са българи нито феновете са нормални запалянковци,а в повечето случаи наркомани хулигани

    17:46 29.08.2026

  • 8 Сектор Г

    2 1 Отговор
    Ми влазайте и играйте бе разбирачи.
    Българина разбира най много от футбол и политика

    17:51 29.08.2026

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