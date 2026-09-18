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ЦСКА 1948 прекърши Славия с обрат

ЦСКА 1948 прекърши Славия с обрат

18 Септември, 2026 22:02 469 9

  • цска 1948-
  • славия-
  • първа лига-
  • георги русев-
  • атанас илиев-
  • иван минчев-
  • български футбол

С тази победа "червените"се изкачват до 4-то място

ЦСКА 1948 прекърши Славия с обрат - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 постигна ценен успех с 2:1 като гост на Славия на старта на десетия кръг в Първа лига. Напрегнатият сблъсък бе белязан от редица драматични моменти и намеси на системата ВАР.

Домакините откриха резултата в края на първата част. В 38-ата минута след преразглеждане с ВАР бе отсъдена дузпа за нарушение на вратаря Алекс Божев срещу Емил Стоев, която Иван Минчев реализира хладнокръвно. Малко преди това и двата тима пропуснаха добри шансове, а в самия край на полувремето Мамаду Диало от гостите уцели гредата.

Второто полувреме премина под знака на пълния обрат за ЦСКА 1948. Ето как се развиха ключовите минути:

В 50-ата минута Георги Русев засече с глава центриране на Фредерик Масиел и възстанови равенството.

В 85-ата минута Атанас Илиев донесе победата от дузпа. Първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР реферът Радослав Гидженов посочи бялата точка.

Три минути по-късно Владимир Николов прати топката в мрежата на ЦСКА 1948 с глава, но попадението за Славия бе отменено поради засада.

С тази победа ЦСКА 1948 се изкачва до 4-то място във временното класиране с 22 точки, докато Славия остава на 7-а позиция с 11. След паузата за националните отбори "белите" гостуват на Ботев Пловдив, а ЦСКА 1948 посреща ЦСКА в Бистрица.

Първа лига - 10 кръг:


Славия - ЦСКА 1948 1:2

19 септември - събота, 14:00
Дунав Русе - Ботев Враца

19 септември - събота, 16:30
Септември София - Ботев Пловдив

19 септември - събота, 19:00
Арда Кърджали - Черно море Варна

20 септември - неделя, 15:15
Спартак Варна - Локомотив София

20 септември - неделя, 17:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА

Левски - Лудогорец - отложен


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 5 Отговор
    Измъкнаха се на късмет. Засадата се виждаше идеално. И преди съм казвал, че ЦСКА 1948 почва да играе, чак когато започне да губи. Трябва да ги научат да играят от началото. Все едно очакват все някак да си бият.

    22:06 18.09.2026

  • 2 Дядо Венци

    7 1 Отговор
    Обръщалка.Пак си напълних джобовете.

    22:06 18.09.2026

  • 3 1913

    5 3 Отговор
    И двата гола на числото бяха нередовни. Отмениха чист гол на Славия

    22:09 18.09.2026

  • 4 Овча купел

    7 0 Отговор
    Дядо Венци и Кратко Останич трябва да напуснат час по-скоро Славия.

    22:14 18.09.2026

  • 5 Чорбев

    4 2 Отговор
    Съдията изцяло свиреше за Чорба 2. Нямаше дузпа,отмени чист гол за Славия.

    22:18 18.09.2026

  • 6 Петрол

    3 1 Отговор
    Бензинджията пак е подредил мача.Даже и със съдията се е договорил.

    22:24 18.09.2026

  • 7 Някой

    0 2 Отговор
    Засадата е очевидна на стоп кадър е примерно около 20см. Имаше и втори играч в пасивна засада, но той няма значение.
    При дузпата му чукна петата на опорния крак освен леко бутане с ръка.
    Просто имаха късмет!

    Коментиран от #8, #9

    22:26 18.09.2026

  • 8 не играйте залагания

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Никаква дузпа нямаше за "числото".Никаква!

    22:28 18.09.2026

  • 9 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    И преди да кликате минуси, просто някъде ги изгледайте на репортаж и спиране. Харесва ли ви или не, това е! При обратно отсъждане щеше да е по-голямо викане. За засадата дори не отне много време, а почти веднага го решиха от ВАР. Не като в други случаи.

    22:30 18.09.2026

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