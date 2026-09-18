ЦСКА 1948 прекърши Славия с обрат

ЦСКА 1948 постигна ценен успех с 2:1 като гост на Славия на старта на десетия кръг в Първа лига. Напрегнатият сблъсък бе белязан от редица драматични моменти и намеси на системата ВАР.
Домакините откриха резултата в края на първата част. В 38-ата минута след преразглеждане с ВАР бе отсъдена дузпа за нарушение на вратаря Алекс Божев срещу Емил Стоев, която Иван Минчев реализира хладнокръвно. Малко преди това и двата тима пропуснаха добри шансове, а в самия край на полувремето Мамаду Диало от гостите уцели гредата.
Второто полувреме премина под знака на пълния обрат за ЦСКА 1948. Ето как се развиха ключовите минути:
В 50-ата минута Георги Русев засече с глава центриране на Фредерик Масиел и възстанови равенството.
В 85-ата минута Атанас Илиев донесе победата от дузпа. Първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР реферът Радослав Гидженов посочи бялата точка.
Три минути по-късно Владимир Николов прати топката в мрежата на ЦСКА 1948 с глава, но попадението за Славия бе отменено поради засада.
С тази победа ЦСКА 1948 се изкачва до 4-то място във временното класиране с 22 точки, докато Славия остава на 7-а позиция с 11. След паузата за националните отбори "белите" гостуват на Ботев Пловдив, а ЦСКА 1948 посреща ЦСКА в Бистрица.
Първа лига - 10 кръг:
Славия - ЦСКА 1948 1:2
19 септември - събота, 14:00
Дунав Русе - Ботев Враца
19 септември - събота, 16:30
Септември София - Ботев Пловдив
19 септември - събота, 19:00
Арда Кърджали - Черно море Варна
20 септември - неделя, 15:15
Спартак Варна - Локомотив София
20 септември - неделя, 17:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА
Левски - Лудогорец - отложен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
22:06 18.09.2026
2 Дядо Венци
22:06 18.09.2026
3 1913
22:09 18.09.2026
4 Овча купел
22:14 18.09.2026
5 Чорбев
22:18 18.09.2026
6 Петрол
22:24 18.09.2026
7 Някой
При дузпата му чукна петата на опорния крак освен леко бутане с ръка.
Просто имаха късмет!
Коментиран от #8, #9
22:26 18.09.2026
8 не играйте залагания
До коментар #7 от "Някой":Никаква дузпа нямаше за "числото".Никаква!
22:28 18.09.2026
9 Някой
До коментар #7 от "Някой":И преди да кликате минуси, просто някъде ги изгледайте на репортаж и спиране. Харесва ли ви или не, това е! При обратно отсъждане щеше да е по-голямо викане. За засадата дори не отне много време, а почти веднага го решиха от ВАР. Не като в други случаи.
22:30 18.09.2026