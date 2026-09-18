ЦСКА 1948 прекърши Славия с обрат

ЦСКА 1948 постигна ценен успех с 2:1 като гост на Славия на старта на десетия кръг в Първа лига. Напрегнатият сблъсък бе белязан от редица драматични моменти и намеси на системата ВАР.

Домакините откриха резултата в края на първата част. В 38-ата минута след преразглеждане с ВАР бе отсъдена дузпа за нарушение на вратаря Алекс Божев срещу Емил Стоев, която Иван Минчев реализира хладнокръвно. Малко преди това и двата тима пропуснаха добри шансове, а в самия край на полувремето Мамаду Диало от гостите уцели гредата.

Второто полувреме премина под знака на пълния обрат за ЦСКА 1948. Ето как се развиха ключовите минути:

В 50-ата минута Георги Русев засече с глава центриране на Фредерик Масиел и възстанови равенството.

В 85-ата минута Атанас Илиев донесе победата от дузпа. Първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР реферът Радослав Гидженов посочи бялата точка.

Три минути по-късно Владимир Николов прати топката в мрежата на ЦСКА 1948 с глава, но попадението за Славия бе отменено поради засада.

С тази победа ЦСКА 1948 се изкачва до 4-то място във временното класиране с 22 точки, докато Славия остава на 7-а позиция с 11. След паузата за националните отбори "белите" гостуват на Ботев Пловдив, а ЦСКА 1948 посреща ЦСКА в Бистрица.

Първа лига - 10 кръг:



Славия - ЦСКА 1948 1:2

19 септември - събота, 14:00

Дунав Русе - Ботев Враца

19 септември - събота, 16:30

Септември София - Ботев Пловдив

19 септември - събота, 19:00

Арда Кърджали - Черно море Варна

20 септември - неделя, 15:15

Спартак Варна - Локомотив София

20 септември - неделя, 17:45

Локомотив Пловдив - ЦСКА

Левски - Лудогорец - отложен