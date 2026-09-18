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Брентфорд прегази Челси у дома

Брентфорд прегази Челси у дома

18 Септември, 2026 23:55 449 0

  • брентфорд-
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  • футбол-
  • джейдън антъни-
  • игор тиаго-
  • фабио карвальо

"Класически" домакински успех

Брентфорд прегази Челси у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Брентфорд постигна класическа победа с 3:0 срещу Челси като домакин в първия двубой от петия кръг на английската Висша лига.

Първото полувреме завърши без попадения, но през втората част "пчеличките" нанесоха своя двоен удар. В 61-ата минута Яник Шустер центрира прецизно, а Джейдън Антъни бе на точното място и с глава откри резултата.

В 83-ата минута нападателят Игор Тиаго подпечата успеха на домакините с първия си гол за сезона в английския елит.

В добавеното време на срещата Фабио Карвальо оформи крайното 3:0 след асистенция на Кевин Шаде.

След този силен мач Брентфорд се изкачи на трето място в класирането с актив от девет точки, докато Челси остава на седма позиция със седем пункта.


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