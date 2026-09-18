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България и Дания завършиха 1:1 след първия ден на „Купа Дейвис“

България и Дания завършиха 1:1 след първия ден на „Купа Дейвис“

18 Септември, 2026 23:05 578 1

  • купа дейвис-
  • григор димитров-
  • илиян радулов-
  • холгер руне-
  • българия - дания-
  • тенис

Решаващите сблъсъци продължават в събота

България и Дания завършиха 1:1 след първия ден на „Купа Дейвис“ - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по тенис за мъже и тимът на Дания си размениха по една победа в първия ден от сблъсъка от Световна група I на „Купа Дейвис“. Двубоят се провежда в зала „Royal Stage“ в Хилерьод пред 2800 зрители.

Във втория мач на сингъл 21-годишният Илиян Радулов отстъпи пред бившия №4 в света Холгер Руне с 3:6, 3:6 за час и 28 минути игра. Въпреки загубата, младият българин показа достойна игра срещу звездата на домакините. Радулов започна силно, спаси три точки за пробив и дори заведе с 3:2 след пробив в петия гейм. Датчанинът обаче отговори с четири поредни гейма, за да спечели първия сет. Във втората част Руне реализира ранен брейк и с още един в края затвори срещата в своя полза.

По-рано през деня първата ракета на България Григор Димитров донесе първата точка за страната ни след труден обрат срещу Елмер Мьолер — 6:7(2), 6:3, 6:4.

Решаващите сблъсъци продължават в събота от 13:00 часа с мача на двойки, където Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу датския дует Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.


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  • 1 Мюмю

    0 0 Отговор
    купа "Георги" няма ли

    23:27 18.09.2026

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