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Футболистите на Левски се разминаха с феноменална премия, невиждана в българския футбол

Футболистите на Левски се разминаха с феноменална премия, невиждана в българския футбол

29 Август, 2026 20:45 631 5

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  • аек атина-
  • атанас бостанджиев

Новият собственик е обещал рекордните за България 4 млн. евро на играчите, треньорския щаб и администрацията на клуба за отстраняване на АЕК

Футболистите на Левски се разминаха с феноменална премия, невиждана в българския футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Играчите на Левски освен със сензационно участие в основната фаза на Шампионската лига се разминали с историческа премия за родния футбол, предаде Sportal.bg.

Новият собственик на "сините" Атанас Бостанджиев е бил обещал рекордните за България 4 млн. евро на играчите, треньорския щаб и администрацията на клуба, ако момчетата на Хулио Веласкес бяха направи мини чудо и бяха отстранили гръцкия шампион АЕК.

Това би било около над 20% от стойността на сумата, която бе около 19 милиона евро, ако родният шампион бе прескочил плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Напомняме, че това беше най-скъпият сблъсък в историята на българския клубен футбол.

Както е известно, 27-кратните шампиони, които направиха страхотна кампания в квалификациите на ШЛ и елиминираха за първи път в своята история цели три шампиона на своите страни в една еврокампания: босненския първенец Борац (Баня Лука) - 5:1, направилия требъл в Румъния Университатя (Крайова) - 3:2, както и казахстанския шампион Кайрат - 2:0, бяха разбити с 0:4 на реванша в Атина, след 0:0 пред 40 000 в първия мач на "Васил Левски".

Въпреки това Левски вече официално ще подобри още един свой рекорд, този за най-много мачове в европейските турнири в рамките на един турнир, като след осемте мача до момента има гарантирани и осем двубоя в основната фаза на Лига Европа, а досегашният рекорд бе от 14 сблъсъка под ръководството на Наско Сираков и Станимир Стоилов през сезон 2005/2006, когато отборът стигна четвъртфинал за Купата на УЕФА.

От инвестиционна компания "Джемкорп" (Gemcorp), ръководена от Атанас Бостанджиев, направиха и рекордни инвестиции в историята на 112-годишния клуб, като вече близо пет милиона евро бяха инвестирани в нови футболисти, а почти сигурно тази сума ще бъде увеличена през следващите седмици, за да може тимът на Веласкес да бъде подсилен за сблъсъците срещу седемкратния европейски клубен шампион Милан, носителя на най-важното отличие от 1993 година - Марсилия, сензацията от миналата кампания в Премиър лийг - Съндърланд, както и Виктория (Пилзен), Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и НЕК, които са съперници на родния шампион в Европа.

Освен това клубът има за цел и да защити титлата си в България, която бе спечелена след цели 17 години, тъй като само така Левски ще може да направи нов опит за влизане в Шампионската лига догодина.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много ясно

    2 2 Отговор
    И аз да знам, че няма как да бият, ще обещая не 4-ри ,а 44 млн.

    20:54 29.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    2 0 Отговор
    Внос на американски фалшиви тактики като къщите им паянтови от гипсокартон ...да не мислите че домусите са троянци не и те градят кокилени емпери..това е по евтино и по показно

    21:13 29.08.2026

  • 5 Всичко

    0 0 Отговор
    Те тия не можаха да откинат,какви четири милиона,какви пет лева, това което аз ви обещая никой не може да ви го даде

    21:24 29.08.2026

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