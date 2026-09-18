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Рафиня иска нов договор с Барселона и планира да завърши кариерата си в клуба

Рафиня иска нов договор с Барселона и планира да завърши кариерата си в клуба

18 Септември, 2026 20:58 401 0

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Бразилецът сподели, че силно вярва във възможностите си

Рафиня иска нов договор с Барселона и планира да завърши кариерата си в клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Рафиня изрази открито желанието си да подпише Нов договор с каталунците и да приключи футболния си път на „Камп Ноу“. Думите на бразилското крило идват малко след като спортният директор Деко потвърди, че клубът и играчът са задействали първоначални разговори за удължаване на сътрудничеството си.

Пред испанското радио RAC1 бразилецът сподели, че силно вярва във възможностите си за още няколко години на най-високо ниво:

„Да, планирам да удължа договора си. Когато подписах договора, който е до 2028 година, предположих, че ще съм на 30 или 31 години и не знаех в каква форма ще бъда. Но съдейки по това как започнах този сезон, чувствам, че все още имам няколко години. Бих бил много щастлив да удължа договора си и се надявам да мога да завърша кариерата си тук, без да преминавам в други клубове.“

През настоящата кампания 29-годишният офанзивен състезател демонстрира страхотна форма, след като бе преквалифициран в ролята на централен нападател поради напускането на Роберт Левандовски и Феран Торес през лятото. Бразилецът впечатлява с девет попадения и три асистенции в шест мача от Ла Лига, към които добави и две попадения в откриващия сблъсък от Шампионската лига срещу Фейенорд.


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