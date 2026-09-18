Новини
България »
София »
Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни

Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни

18 Септември, 2026 22:49 692 26

  • петър петров-
  • „възраждане“-
  • обявява-
  • кандидат-
  • президент

Партията вече е взела решение да участва с партиен кандидат

Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ ще обяви кандидата си за президент до дни. Това заяви в „Панорама“ Петър Петров, като уточни, че партията вече е взела решение да участва с партиен кандидат.

„Ние считаме, че трябва да имаме кандидат, който да е абсолютно независим, който да не олицетворява концентрацията на власт между президентството и изпълнителната власт. Това е изключително важно за нас.“

„Ние сме обявили, че имаме партиен кандидат. Още преди дни сме го обявили, така че нямаме притеснения да кажем това, но интересно е как се случва, така че когато имаш кандидат за президент, от една страна, от друга страна имаш инициативен комитет, подкрепен от партия, всъщност се оказва, че това е нашият партиен кандидат. И ние сякаш отказваме да участваме в това и поради тази причина все още не сме обявили кандидата си.“

По темата за цените Петров заяви, че „Възраждане“ от месеци предлага конкретни мерки, включително намаляване на ДДС върху основни храни и горивата.

„Не само че смятаме. Четири месеца залежава, да кажем, внесеният, на 5 май законопроектът от „Възраждане“ за намаляване на ДДС-то на храните от малката потребителска кошница, храните от първа необходимост. Законопроект, който до момента „Прогресивна България“ държи на трупчета, защото от тях зависи да го внесат в пленарна зала.“

Петров припомни, че партията е настоявала и за намаляване на ДДС върху горивата.

Тойкритикува мярката за нулев акциз върху пропан-бутана, като заяви, че тя не обхваща домакинствата, които използват други горива за отопление. По думите му редица групи също остават извън обхвата на мерките. Петров определи предложените от управляващите мерки като недостатъчни и заяви, че според него те няма да доведат до овладяване на цените.

„Всичките тези хора сте ги изключили от тези мерки. Именно затова и днес ние обявихме, че мярката ви в тази насока е стихийна и непропорционална, непоследователна, неправомерна. Тя е просто една подигравка с хората.“

Той определи като недостатъчна и еднократната помощ от 50 евро, като постави въпроса за подкрепата за други групи от населението. Петров заяви, че според него подкрепа трябва да получават и хора, които не попадат в категориите за социално подпомагане.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    5 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:50 18.09.2026

  • 2 Мхм

    3 6 Отговор
    Тези от възраждане от герб щели да обявяват кандидата си за президента си до дни? Кой е той: иван костов, баце, пееф?

    22:53 18.09.2026

  • 3 Християнин

    2 9 Отговор
    Отказвам да гласувам с машинките на дявола, а пък "Възраждане", което беше за машинките, нека само да гласува за себе си.

    22:57 18.09.2026

  • 4 хаха

    6 10 Отговор
    Простадиноффците от Максуда нещо са се превъзбудили пак. ХАХАХА!

    Ае марш бе ментета препечени!

    Коментиран от #22

    23:05 18.09.2026

  • 5 копейкин

    4 6 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    23:06 18.09.2026

  • 6 хаха

    6 7 Отговор
    Израждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Коментиран от #11

    23:07 18.09.2026

  • 7 оня с коня

    1 7 Отговор
    Намаляване на ДДС върху Основните храни и ГОРИВА ще се отрази доста "болезнено" на Хазната и задължително ще наложи Теглене на НОВ ПОРЕДЕН заем .Това го знаят отлично от Възраждане,но НЕ ИМ ПУКА за Хората и поставят на първо място стремежа си за привличане по тоя евтин начин на нови "Поклоници" на партията.

    23:08 18.09.2026

  • 8 симеон крадкобурготски

    4 4 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    23:08 18.09.2026

  • 9 хаха

    3 4 Отговор
    Когато един поразноглав МАМУЛ реши че трябва да изглежда по-интелигентно си накичва едни очилца ТОЧНО ПО СЪЩИЯ НАЧИН като ей това същество на снимката.

    ХАХАХА

    23:13 18.09.2026

  • 10 Възраждане добре, ще е някой възрожденец

    1 4 Отговор
    Ами Величие, Меч, Има такъв народ, те кога ще си издигнат такова де, кандидатите?86

    23:14 18.09.2026

  • 11 Точен

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Нали Сарийски и Ченалова тръгнаха да събират подписи сами. Събраха по-малко от 30 000 /трийсет хиляди/. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ събрахме 604 000, признаха над 470 000 при необходими 400 000, но всъщност редовните бяха 565 000, заядоха се за етажи, входове и имало "неясна буква". Що се отнася до останалите обвинения, че сме провалили всичко, нека Радев да ги направи, нали има цялата власт, а и обеща да го стори. Ама го държат от Козяк и Брюксел...

    Коментиран от #13

    23:15 18.09.2026

  • 12 Определено

    3 0 Отговор
    С по 50 евро държавни пари на леля Зелка й купиха гласове за изборите.

    23:32 18.09.2026

  • 13 помнещ

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    Коцето го игра патерица на Герб и за изпращането на българи да воюват зад граница, да не говорим, че когато Западна Европа прогледна и се тресеше от митинги срещу сертификатите и пландемията всеки уикенд, Коцето отказваше да организира протести през уикенда, а винаги бяха по средата на седмицата, сутрин в работно време. Когато на Запад правителствата започнаха да дават отбой, Коцето отново обираше парата на свирката като се договаряше с правителството на Кирил Петков като му осигуряваше прикритие да видят накъде ще задуха вчтъра. Вместо да поведе недоволните нарочно организира вандалска акция с боя и бухалки, за да дискредитира мирните софиянци да излязат на улицата. Има и още много подобни примери, една от последните им прояви е неистовото защитаване на мадуровките.

    23:39 18.09.2026

  • 14 Блатар

    6 5 Отговор
    Костя Копейкин ще прати на изборите някой мухъл, колкото да спази олимпийският принцип. След това ще продъни ефира.

    23:39 18.09.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 2 Отговор
    ПОЗОР

    23:42 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 максудеца лъжепатриот

    2 5 Отговор
    да връща парите веднага къде е тръгнал президентин да става с фалшивата си партия и бавноразвиващите лумпини които му вярват???

    23:45 18.09.2026

  • 18 Виждащ

    7 3 Отговор
    Единствената партия която безкомпромисно защитава българския интерес е Възраждане.
    Но не успяват, защото в България живеят изненадеащо много пееръси и мижжитурки, прудажници, злубари и кумпликсари.
    Така, че който има глава на раменете си се изнася.

    00:00 19.09.2026

  • 19 604

    5 2 Отговор
    Педроханските троучетъ съ в ступор...няма по кой дъ храчът, захлебването е трудно! Пхахахахя

    00:03 19.09.2026

  • 20 Сега

    4 1 Отговор
    Костадинов за президент!

    00:13 19.09.2026

  • 21 Дано ,

    1 0 Отговор
    Да изкарате читав кандидат. Ще гласувам за Вас, само, да не е баба Йоца гледа

    00:19 19.09.2026

  • 22 Дръж се по-възпитано

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Излагаш се постоянно.

    00:23 19.09.2026

  • 23 Али

    1 1 Отговор
    Мили путяги силапайте малките меки тояги и лека нощ.

    00:24 19.09.2026

  • 24 иван костов

    1 0 Отговор
    Каквото и да дрънкат от педофилската общност и останалите подлоги на гейсъюз и НАТО, КАНДИДАТЪТ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ОТИВА НА БАРАЖ! ТОЧКА!😂😂😂 Тогава ще се наслаждаваме, как мирчев, байТанас, Дълбоката, буля Асеня и цялата им свита от пластмасови глави, ще ви убеждава да гласувате за Йотова! Ще падне майтап!😂😂😂

    00:25 19.09.2026

  • 25 иван костов

    1 0 Отговор
    Каквото и да дрънкат от педофилската общност и останалите подлоги на гейсъюз и НАТО, КАНДИДАТЪТ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ОТИВА НА БАРАЖ! ТОЧКА!😂😂😂 Тогава ще се наслаждаваме, как мирчев, байТанас, Дълбоката, буля Асеня и цялата им свита от пластмасови глави, ще ви убеждава да гласувате за Йотова! Ще падне майтап!😂😂😂

    00:26 19.09.2026

  • 26 Стенли

    0 0 Отговор
    Нито тази биволица представяща се за бг президент става , още по малко пък ей този индивид Гюро , за другите ,бисери Христанов и Сидеров и прочие не ми се говори , на зорлем ме карат да гласувам за кандидат на Възраждане , ако издигнат Волгин

    00:27 19.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове