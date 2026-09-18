Петър Петров: „Възраждане“ обявява кандидата си за президент до дни

„Възраждане“ ще обяви кандидата си за президент до дни. Това заяви в „Панорама“ Петър Петров, като уточни, че партията вече е взела решение да участва с партиен кандидат.
„Ние считаме, че трябва да имаме кандидат, който да е абсолютно независим, който да не олицетворява концентрацията на власт между президентството и изпълнителната власт. Това е изключително важно за нас.“
„Ние сме обявили, че имаме партиен кандидат. Още преди дни сме го обявили, така че нямаме притеснения да кажем това, но интересно е как се случва, така че когато имаш кандидат за президент, от една страна, от друга страна имаш инициативен комитет, подкрепен от партия, всъщност се оказва, че това е нашият партиен кандидат. И ние сякаш отказваме да участваме в това и поради тази причина все още не сме обявили кандидата си.“
По темата за цените Петров заяви, че „Възраждане“ от месеци предлага конкретни мерки, включително намаляване на ДДС върху основни храни и горивата.
„Не само че смятаме. Четири месеца залежава, да кажем, внесеният, на 5 май законопроектът от „Възраждане“ за намаляване на ДДС-то на храните от малката потребителска кошница, храните от първа необходимост. Законопроект, който до момента „Прогресивна България“ държи на трупчета, защото от тях зависи да го внесат в пленарна зала.“
Петров припомни, че партията е настоявала и за намаляване на ДДС върху горивата.
Тойкритикува мярката за нулев акциз върху пропан-бутана, като заяви, че тя не обхваща домакинствата, които използват други горива за отопление. По думите му редица групи също остават извън обхвата на мерките. Петров определи предложените от управляващите мерки като недостатъчни и заяви, че според него те няма да доведат до овладяване на цените.
„Всичките тези хора сте ги изключили от тези мерки. Именно затова и днес ние обявихме, че мярката ви в тази насока е стихийна и непропорционална, непоследователна, неправомерна. Тя е просто една подигравка с хората.“
Той определи като недостатъчна и еднократната помощ от 50 евро, като постави въпроса за подкрепата за други групи от населението. Петров заяви, че според него подкрепа трябва да получават и хора, които не попадат в категориите за социално подпомагане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
22:50 18.09.2026
2 Мхм
22:53 18.09.2026
3 Християнин
22:57 18.09.2026
4 хаха
Ае марш бе ментета препечени!
Коментиран от #22
23:05 18.09.2026
5 копейкин
23:06 18.09.2026
6 хаха
Коментиран от #11
23:07 18.09.2026
7 оня с коня
23:08 18.09.2026
8 симеон крадкобурготски
23:08 18.09.2026
9 хаха
ХАХАХА
23:13 18.09.2026
10 Възраждане добре, ще е някой възрожденец
23:14 18.09.2026
11 Точен
До коментар #6 от "хаха":Нали Сарийски и Ченалова тръгнаха да събират подписи сами. Събраха по-малко от 30 000 /трийсет хиляди/. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ събрахме 604 000, признаха над 470 000 при необходими 400 000, но всъщност редовните бяха 565 000, заядоха се за етажи, входове и имало "неясна буква". Що се отнася до останалите обвинения, че сме провалили всичко, нека Радев да ги направи, нали има цялата власт, а и обеща да го стори. Ама го държат от Козяк и Брюксел...
Коментиран от #13
23:15 18.09.2026
12 Определено
23:32 18.09.2026
13 помнещ
До коментар #11 от "Точен":Коцето го игра патерица на Герб и за изпращането на българи да воюват зад граница, да не говорим, че когато Западна Европа прогледна и се тресеше от митинги срещу сертификатите и пландемията всеки уикенд, Коцето отказваше да организира протести през уикенда, а винаги бяха по средата на седмицата, сутрин в работно време. Когато на Запад правителствата започнаха да дават отбой, Коцето отново обираше парата на свирката като се договаряше с правителството на Кирил Петков като му осигуряваше прикритие да видят накъде ще задуха вчтъра. Вместо да поведе недоволните нарочно организира вандалска акция с боя и бухалки, за да дискредитира мирните софиянци да излязат на улицата. Има и още много подобни примери, една от последните им прояви е неистовото защитаване на мадуровките.
23:39 18.09.2026
14 Блатар
23:39 18.09.2026
15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:42 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 максудеца лъжепатриот
23:45 18.09.2026
18 Виждащ
Но не успяват, защото в България живеят изненадеащо много пееръси и мижжитурки, прудажници, злубари и кумпликсари.
Така, че който има глава на раменете си се изнася.
00:00 19.09.2026
19 604
00:03 19.09.2026
20 Сега
00:13 19.09.2026
21 Дано ,
00:19 19.09.2026
22 Дръж се по-възпитано
До коментар #4 от "хаха":Излагаш се постоянно.
00:23 19.09.2026
23 Али
00:24 19.09.2026
24 иван костов
00:25 19.09.2026
25 иван костов
00:26 19.09.2026
26 Стенли
00:27 19.09.2026