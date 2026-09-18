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Стивън Стоянчов с нов договор

Стивън Стоянчов с нов договор

18 Септември, 2026 22:41 357 1

  • левски-
  • нападател-
  • стивън стоянчов-
  • договор-
  • първа лига

Нападателят преподписа с Левски до лятото на 2029 година

Стивън Стоянчов с нов договор - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и нападателят Стивън Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година.

Юношата на клуба има до момента 9 мача и 1 гол с екипа на представителния отбор на Левски.

Стоянчов дебютира със „синята“ фланелка на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над „Борац“ (Баня Лука), а на 22 август 2026 година вкара и първия си гол за „Левски“ при победата над „Спартак“ (Варна) с 6:0 на стадион „Георги Аспарухов“.

Клубът благодари за професионалното отношение и пожела на Стоянчов още много голове, победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.от сървъра"


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  • 1 ?????

    0 0 Отговор
    Даже не зная кво да кажа за родителите на Стивън.

    23:06 18.09.2026

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