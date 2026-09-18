Стивън Стоянчов с нов договор

Левски и нападателят Стивън Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година.

Юношата на клуба има до момента 9 мача и 1 гол с екипа на представителния отбор на Левски.

Стоянчов дебютира със „синята“ фланелка на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над „Борац“ (Баня Лука), а на 22 август 2026 година вкара и първия си гол за „Левски“ при победата над „Спартак“ (Варна) с 6:0 на стадион „Георги Аспарухов“.

Клубът благодари за професионалното отношение и пожела на Стоянчов още много голове, победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.от сървъра"