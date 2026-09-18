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Байерн Мюнхен унижи Унион Берлин

Байерн Мюнхен унижи Унион Берлин

18 Септември, 2026 23:27 579 0

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  • джамал мусиала-
  • германски футбол

Седем на нула у дома

Байерн Мюнхен унижи Унион Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шампионският ураган на Байерн Мюнхен прегази Унион Берлин с разгромното 7:0 в двубой от четвъртия кръг на германското първенство, изигран на стадион Алианц Арена.

Домакините си осигуриха комфортен аванс още преди почивката с попадения на Джамал Мусиала в осемнадесетата минута, Хари Кейн от дузпа в тридесет и деветата и Майкъл Олисе в четиридесет и третата.

През второто полувреме последва пълна доминация на баварците. В петдесет и четвъртата минута Хари Кейн отбеляза второто си попадение в мача за четири на нула, а в седемдесетата Исмаел Сайбари покачи на пет на нула.

Последните два гола бяха дело на Майкъл Олисе съответно в седемдесет и третата и седемдесет и шестата минута, с което той оформи своя хеттрик, като и за двете попадения асистира влезлият като резерва Том Бишоф.

След тази убедителна победа Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от десет точки, докато Унион Берлин заема шестнадесета позиция с едва една точка.


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