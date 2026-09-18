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Александър Везенков и Олимпиакос се класираха за финала на Суперкупата на Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос се класираха за финала на Суперкупата на Евролигата

18 Септември, 2026 20:50 406 0

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Мачът за трофея е в събота 19 септември от 20:00 часа

Александър Везенков и Олимпиакос се класираха за финала на Суперкупата на Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков и неговият Олимпиакос си осигуриха място на финала в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Грандът от Пирея надделя драматично над турския Фенербахче с 92:90 в първия полуфинален сблъсък от надпреварата, провеждаща се в „Етихад Арена“ в Абу Даби.

Везенков прекара 22 минути в игра, като приключи срещата със 7 точки, 3 борби и 1 асистенция. Най-добър реализатор за гръцкия гранд бе Еван Фурние, който завърши с 19 точки за 24 минути на корта. За състава на Фенербахче над всички бе Шавън Шийлдс, отбелязал 18 точки.

Големият финал на минитурнира в Обединените арабски емирства предстои в събота (19 септември) от 20:00 часа. В битка за трофея Олимпиакос очаква победителя от втория полуфинал между отборите на Дубай и Реал Мадрид.


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