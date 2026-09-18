Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец се е разбрал с новия си треньор

Лудогорец се е разбрал с новия си треньор

18 Септември, 2026 22:16 576 0

  • лудогорец-
  • треньор-
  • турнир-
  • томас райс-
  • трабзонспор

От клуба са се разбрали със сериозно име

Лудогорец се е разбрал с новия си треньор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец е постигнал договорка с новия си треньор, съобщава Gong.bg. Очаква се до понеделник той да бъде обявен официално. Става дума за специалист, който е спечелил доста отличия в кариерата си и е водил отбор, който е вдигал европейски клубен турнир.

Веднага след продажбата на Томас Райс в Трабзонспор, от Лудогорец са се задействали и са се разбрали със сериозно име, което да наследи германеца.

Трябва да отбележим, че името на треньора не е това, което се върти в публичаното пространство в последните дни.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове