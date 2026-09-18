Лудогорец се е разбрал с новия си треньор

Лудогорец е постигнал договорка с новия си треньор, съобщава Gong.bg. Очаква се до понеделник той да бъде обявен официално. Става дума за специалист, който е спечелил доста отличия в кариерата си и е водил отбор, който е вдигал европейски клубен турнир.

Веднага след продажбата на Томас Райс в Трабзонспор, от Лудогорец са се задействали и са се разбрали със сериозно име, което да наследи германеца.

Трябва да отбележим, че името на треньора не е това, което се върти в публичаното пространство в последните дни.