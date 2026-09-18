Хулиан Алварес обмисля промяна след напрежението с Атлетико Мадрид

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес сериозно обмисля възможността да прекрати съвместната си работа със своя дългогодишен импресарио Фернандо Идалго. Причината за евентуалната раздяла е натрупаното сериозно напрежение между представителя на играча и ръководството на испанския клуб по време на изминалия летен трансферен прозорец.

Въпреки че 26-годишният аржентински национал в крайна сметка остана при „дюшекчиите“, около бъдещето му имаше сериозни въпросителни. Името на световния шампион бе интензивно свързвано с каталунския гранд Барселона, както и с английския Арсенал. Спортният журналист Фабрицио Романо разкри, че лондончани са следили ситуацията с изключителен интерес и са били готови да се намесят, ако сделка с Барселона дойде до безизходица.

Начинът, по който Фернандо Идалго е ръководил преговорите и медийните спекулации, е предизвикал сериозно раздразнение на „Сивитас Метрополитано“. От Атлетико Мадрид държат именно импресариото отговорен за създалия се натиск и публично напрежение около отбора. Според информация на каталунското издание „Mundo Deportivo“, Алварес иска да смени представителя си, за да изглади отношенията с шефовете на мадридчани и да си осигури по-плавна комуникация при евентуален бъдещ трансфер. Като основен кандидат да поеме правата му се споменава бившият му съотборник в националния отбор Хавиер Пасторе.

Докато ситуацията около Алварес се успокоява, Арсенал продължава активната си работа по селекцията. „Топчиите“ проучват пазара за перспективни таланти, като сред новите им цели е младият колумбийски нападател на Хуниор ФК – Ели Джуниър Кроби, в когото виждат отлична инвестиция за бъдещето. В същото време мениджърът Микел Артета може да бъде спокоен за офанзивната си линия в краткосрочен план благодарение на отличната форма на Кай Хаверц, който стартира сезона по впечатляващ начин.