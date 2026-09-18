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Хулиан Алварес обмисля промяна след напрежението с Атлетико Мадрид

Хулиан Алварес обмисля промяна след напрежението с Атлетико Мадрид

18 Септември, 2026 21:29 698 0

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Аржентинският национал остана при „дюшекчиите“, въпреки че на различни етапи името му беше свързвано с евентуален трансфер в Барселона

Хулиан Алварес обмисля промяна след напрежението с Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес сериозно обмисля възможността да прекрати съвместната си работа със своя дългогодишен импресарио Фернандо Идалго. Причината за евентуалната раздяла е натрупаното сериозно напрежение между представителя на играча и ръководството на испанския клуб по време на изминалия летен трансферен прозорец.

Въпреки че 26-годишният аржентински национал в крайна сметка остана при „дюшекчиите“, около бъдещето му имаше сериозни въпросителни. Името на световния шампион бе интензивно свързвано с каталунския гранд Барселона, както и с английския Арсенал. Спортният журналист Фабрицио Романо разкри, че лондончани са следили ситуацията с изключителен интерес и са били готови да се намесят, ако сделка с Барселона дойде до безизходица.

Начинът, по който Фернандо Идалго е ръководил преговорите и медийните спекулации, е предизвикал сериозно раздразнение на „Сивитас Метрополитано“. От Атлетико Мадрид държат именно импресариото отговорен за създалия се натиск и публично напрежение около отбора. Според информация на каталунското издание „Mundo Deportivo“, Алварес иска да смени представителя си, за да изглади отношенията с шефовете на мадридчани и да си осигури по-плавна комуникация при евентуален бъдещ трансфер. Като основен кандидат да поеме правата му се споменава бившият му съотборник в националния отбор Хавиер Пасторе.

Докато ситуацията около Алварес се успокоява, Арсенал продължава активната си работа по селекцията. „Топчиите“ проучват пазара за перспективни таланти, като сред новите им цели е младият колумбийски нападател на Хуниор ФК – Ели Джуниър Кроби, в когото виждат отлична инвестиция за бъдещето. В същото време мениджърът Микел Артета може да бъде спокоен за офанзивната си линия в краткосрочен план благодарение на отличната форма на Кай Хаверц, който стартира сезона по впечатляващ начин.


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