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Ето възможните съперници на ЦСКА в Лига на конференциите

Ето възможните съперници на ЦСКА в Лига на конференциите

28 Август, 2026 07:29 902 0

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Тимът на Христо Янев ще научи съперниците си за основната фаза на третия по сила турнир в Европа в петък в 14:00 часа

Ето възможните съперници на ЦСКА в Лига на конференциите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА отпадна от Лига Европа след второ поражение от ОФИ Крит, но „червените“ ще продължат европейското си участие в Лига на конференциите.

В четвъртък вечер се изиграха последните плейофи в двата турнира, а след тях станаха ясни и разбивките за жребия.

Тимът на Христо Янев ще научи съперниците си за основната фаза на третия по сила турнир в Европа в петък в 14:00 часа.

ЦСКА попадна в последната шеста урна за жребия, а в него ще участват 36 тима.

Ето и разбивката на отборите по урни. Всеки тим ще срещне по един отбор от всяка урна, а основната фаза на надпреварата ще се играе до Коледа.

Урна 1

Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенхаген (Дания)

Урна 2

Мидтиланд (Дания), Цървена звезда (Сърбия), Гент (Белгия), Панатинайкос (Гърция), Пафос (Кипър), Брайтън (Англия)

Урна 3

Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финландия), Твенте (Нидерландия), Борац (Босна), Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Урна 4

Сент-Трюден (Белгия), Бран (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румъния)

Урна 5

Рига (Латвия), Хайдук Сплит (Хърватия), Яблонец (Чехия), Нордселанд (Дания), АГФ (Дания), Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)

Урна 6

Тюн (Щвейцария), ЦСКА (България), Кауно Жалгирис (Литва), Мьолби (Швеция), Иберия (Грузия), Егнатия (Албания)


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