Ето възможните съперници на ЦСКА в Лига на конференциите

ЦСКА отпадна от Лига Европа след второ поражение от ОФИ Крит, но „червените“ ще продължат европейското си участие в Лига на конференциите.
В четвъртък вечер се изиграха последните плейофи в двата турнира, а след тях станаха ясни и разбивките за жребия.
Тимът на Христо Янев ще научи съперниците си за основната фаза на третия по сила турнир в Европа в петък в 14:00 часа.
ЦСКА попадна в последната шеста урна за жребия, а в него ще участват 36 тима.
Ето и разбивката на отборите по урни. Всеки тим ще срещне по един отбор от всяка урна, а основната фаза на надпреварата ще се играе до Коледа.
Урна 1
Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенхаген (Дания)
Урна 2
Мидтиланд (Дания), Цървена звезда (Сърбия), Гент (Белгия), Панатинайкос (Гърция), Пафос (Кипър), Брайтън (Англия)
Урна 3
Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финландия), Твенте (Нидерландия), Борац (Босна), Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Урна 4
Сент-Трюден (Белгия), Бран (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румъния)
Урна 5
Рига (Латвия), Хайдук Сплит (Хърватия), Яблонец (Чехия), Нордселанд (Дания), АГФ (Дания), Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)
Урна 6
Тюн (Щвейцария), ЦСКА (България), Кауно Жалгирис (Литва), Мьолби (Швеция), Иберия (Грузия), Егнатия (Албания)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА