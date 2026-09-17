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Бивш зам.-кмет напуска ГЕРБ

Бивш зам.-кмет напуска ГЕРБ

17 Септември, 2026 16:30 313 7

  • владимир темелков-
  • пловдив-
  • герб

В предишния мандат беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева

Бивш зам.-кмет напуска ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ, потвърди той за "24 часа". Той беше член на партията в продължение на 3 години. Влезе в нея преди местните избори през 2023 г.

В предишния мандат беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева. Ставайки член на ГЕРБ, той автоматично беше назначен за зам.-кмет по образование, дигитализация и европейски политики в Община Пловдив. През август 2025 г. подаде оставка с едномесечно предизвестие. Тя обаче не беше приета след намесата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Втората, окончателна оставка като зам.-кмет, депозира в края на май тази година и този път тя беше приета.


България
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