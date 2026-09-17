Певицата Charli XCX украси корицата на Playboy по черно бельо на фона на Лондон (СНИМКИ)

Британската певица Charli XCX е новото лице на Playboy и позира за корицата на есенното издание на списанието за 2026 г. 34-годишната изпълнителка дебютира в изданието с провокативна фотосесия, заснета на лодка по река Темза в Лондон.

Автор на кадрите е фотографът и режисьор Айдън Замири, с когото Charli XCX работи и по мокюментъри продукцията на A24 „The Moment“.

За корицата певицата позира в черно бельо и обувки на висок ток. В останалите кадри тя сменя няколко визии с черно и бяло бельо, прозрачни материи, кожени ръкавици и палто, а лондонският градски пейзаж служи като фон на цялата фотосесия.

На една от снимките зад Charli XCX се вижда Биг Бен, докато други кадри са заснети на открито по Темза. Певицата коментира с чувство за хумор вниманието, което снимките са привлекли: „Туристите го харесаха“.

„От известно време исках да снимам за Playboy. Това е толкова емблематично списание“, казва Charli XCX. Изпълнителката допълва, че харесва разпознаваемото лого на изданието, бельото и откровеното представяне на женската сексуалност.

Според британската звезда добрата провокативна фотография не трябва непременно да бъде съвършена. „За мен секси снимката е тази, която улавя истинската същност на човека. Тя може да бъде сурова, хаотична и понякога малко уязвима“, казва певицата. „Мисля, че една секси снимка показва истината.“

Връзката на Charli XCX с Playboy присъства и в музиката ѝ. В последния ѝ албум „Music, Fashion, Film“ има песен, озаглавена „Playboy Bunny“.

За интервюто към фотосесията певицата разговаря с близката си приятелка Кайли Дженър. Американската риалити звезда и бизнесдама също е позирала за Playboy и участва заедно с Charli XCX в „The Moment“. Charli XCX похвали актьорското представяне на Кайли Дженър в продукцията, като определи импровизациите ѝ като естествени и призна, че двете са се забавлявали по време на снимките.

Напоследък британската изпълнителка все по-активно насочва вниманието си и към киното. През февруари Charli XCX заяви в предаването „Feeding Starving Celebrities“, че иска да се занимава повече с актьорство.

„Искам да се откажа от музиката и да играя“, пошегува се тогава певицата в отговор на въпрос дали планира по-сериозна актьорска кариера.