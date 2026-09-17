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Медиите в Италия разкритикуваха Рубен Аморим

Медиите в Италия разкритикуваха Рубен Аморим

17 Септември, 2026 13:06 526 0

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„Gazzetta dello Sport“ отбелязва, че двубоят е разкрил сериозни дефекти в организацията на тима при загубата от Бенфика

Медиите в Италия разкритикуваха Рубен Аморим - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианските спортни издания силно критикуват Милан след снощната загуба от Бенфика в дебюта на тима в Лига Европа. Свирканията на феновете на „Сан Сиро“ засилиха натиска върху старши треньора Рубен Аморим.

Изданието „Gazzetta dello Sport“ отбелязва, че двубоят е разкрил сериозни дефекти в организацията на тима. Според вестника защитата на „росонерите“ е изглеждала изключително пропусклива, а в атака липсва яснота, което повтаря грешките от предишното равенство срещу Лацио.

От „Tuttosport“ определят представянето като пълно разочарование, подчертавайки, че играта на отбора създава сериозни съмнения за представянето му както на домашната, така и на европейската сцена.

В същото време „Corriere dello Sport“ насочва вниманието си към тактическите решения на Аморим (оценен с 4.5) и слабата форма на Гонсало Рамош (с оценка 4), като единствено Кристиян Пулишич се разминава с негативни оценки след срещата.


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