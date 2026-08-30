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Де Дзерби след кошмарния старт: Тотнъм се нуждае от още няколко трансферни прозореца

Де Дзерби след кошмарния старт: Тотнъм се нуждае от още няколко трансферни прозореца

30 Август, 2026 12:38 484 1

  • тотнъм-
  • висша лига-
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  • роберто де дзерби

Италианският треньор призова за търпение след лошия старт на сезона

Де Дзерби след кошмарния старт: Тотнъм се нуждае от още няколко трансферни прозореца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберто Де Дзерби призна, че ще са необходими няколко трансферни прозореца, за да бъде поправен натрупаният през последните две години проблем в Тотнъм.

„Шпорите“ започнаха сезона с две загуби без отбелязан гол – 0:3 от Брентфорд и 0:2 от Нюкасъл. „Няма да изпадаме в паника. Знам накъде вървим и какъв е планът. Невъзможно е да променим случилото се през последните две години за 10 дни или с един трансферен прозорец“, заяви Де Дзерби.

Тотнъм вече похарчи над 350 млн. паунда за нови футболисти това лято, но италианецът все още очаква още едно попълнение. Де Дзерби смята, че резултатът срещу Нюкасъл не отразява напълно представянето на неговия тим. „За 60-65 минути играхме по-добре от Нюкасъл. Имахме положения, но не успяхме да вкараме. След техния гол загубихме дистанциите“, коментира той. Тотнъм остава без точка и гол след първите два кръга.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ку-ку

    0 0 Отговор
    Още няколко трансферни прозореца и няколко милиарда за селекция......и отново на предпоследно място.....абе тоя жабар е по-куц и от Ицата Янев, бе.... 🤣🤣🤣

    12:49 30.08.2026

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