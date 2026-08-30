Де Дзерби след кошмарния старт: Тотнъм се нуждае от още няколко трансферни прозореца

Роберто Де Дзерби призна, че ще са необходими няколко трансферни прозореца, за да бъде поправен натрупаният през последните две години проблем в Тотнъм.

„Шпорите“ започнаха сезона с две загуби без отбелязан гол – 0:3 от Брентфорд и 0:2 от Нюкасъл. „Няма да изпадаме в паника. Знам накъде вървим и какъв е планът. Невъзможно е да променим случилото се през последните две години за 10 дни или с един трансферен прозорец“, заяви Де Дзерби.

Тотнъм вече похарчи над 350 млн. паунда за нови футболисти това лято, но италианецът все още очаква още едно попълнение. Де Дзерби смята, че резултатът срещу Нюкасъл не отразява напълно представянето на неговия тим. „За 60-65 минути играхме по-добре от Нюкасъл. Имахме положения, но не успяхме да вкараме. След техния гол загубихме дистанциите“, коментира той. Тотнъм остава без точка и гол след първите два кръга.