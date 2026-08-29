Нюкасъл се наложи над Тотнъм като гост във Висшата лига

Нюкасъл записа първа победа през сезона, след като се наложи с 2:0 над Тотнъм като гост в Лондон. „Свраките“ вече имат 4 точки на 3-ото място, колкото събра днес и Евертън. Лондончани пък са на дъното, без актив и с голова разлика 0:5, предаде БТА.

След сравнително равностойно първо полувреме, гостите нанесоха своя удар в рамките на 10 минути през втората част. В 62-ата минута Антъни Еланга вкара ефектно след подаване на Амар Дедич. Той овладя пред наказателното поле, завъртя се с топката и я прати в мрежата по диагонала.

Домакините, които можеха да стигнат и до ранен аванс в средата на първата част чрез Педро Поро, се вдигнаха на атаки и през втората част. Но след ъглов удар и последваща намеса от Ник Волтемаде, топката стигна до Йоан Уиса, който техничко я копна до лявата греда.

Вратарят на гостите Хорничек трябваше да отбие още един далечен удар на Педро Поро, а в последните секунди голям пропуск на Мармуш беше последната възможност за Тотнъм.

По-рано днес Хъл Сити постигна победа с 1:0 като гост на новака Ковънтри, докато Евертън измъкна равенство 1:1 при гостуването си на Борнемут. В дербито на Мидланд победата за гостите дойде в 82-ата минута, когато Лиъм Милър вкара единствения гол. Минути по-рано той пропусна една опция, но при втората такава не сгреши, след като „тигрите“ от Хъл разиграха бързо от ъглов удар.

Алекс Скот откри за Борнемут пет минути преди края на първата част, след като Еванилсон подаде на границата на наказателното поле. Но гостите не се предадоха и стигнаха до равенството чрез Джеймс Тарковски в първата минута на добавеното време, който беше най-съобразителен при добавка.