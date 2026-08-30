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Карик защити Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш след провала срещу Хъл

Карик защити Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш след провала срещу Хъл

30 Август, 2026 14:53 550 1

  • висша лига-
  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед-
  • хъл сити

Мениджърът определи критиките към отбора като „лесни и мързеливи“ и застана зад капитана Бруно Фернандеш

Карик защити Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш след провала срещу Хъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Майкъл Карик отхвърли критиките към Манчестър Юнайтед след загубата с 0:2 от Хъл в първия кръг на Висшата лига.

Мениджърът определи като „лесно и мързеливо“ обяснението, че проблемите на отбора се дължат на липса на характер, страст или лидерство.

„Това е само един мач. В съблекалнята имаме достатъчно лидерство и ще го имаме през целия сезон. Само защото губим един мач, не означава, че лидерството е причината“, заяви Карик. Той посочи, че допуснатите два гола след статични положения са променили изцяло развитието на срещата.

Треньорът защити и капитана Бруно Фернандеш, като призова за по-задълбочен анализ вместо прибързани оценки. „Когато спечелим с 1:0, всички казват: „Какъв страхотен отбор и треньор“. Когато загубим, изведнъж всичко е грешно. Трябва да погледнем по-дълбоко и да разберем детайлите“, добави той.

Карик коментира и новото попълнение Карлос Балеба, привлечен от Брайтън за 70 млн. паунда. 22-годишният халф е получил контузия в глезена и може да отсъства повече от три седмици, което поставя под въпрос дебюта му за Юнайтед преди октомврийската пауза за националните отбори.


Великобритания
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  • 1 Читател

    0 1 Отговор
    До като не разкарат Бруно Фернандес нищо добро не очаква Ман Юнайтед.

    14:59 30.08.2026

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