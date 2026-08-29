Легендата на световния тенис Роджър Федерер ще получи една от най-високите почести в спорта — той ще бъде официално въведен в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, Род Айлънд, предаде БТА.

Швейцарецът, който навърши 45 години, ще бъде почетен на специална церемония заедно с известната телевизионна анализаторка и бивша тенисистка Мери Карило.

Федерер определи събитието като „финалния си триумф“ и говори за живота след края на кариерата си. Носителят на 20 титли от Големия шлем призна, че вече има различно виждане за постигнатото.

„Мислех си, че всичко се свежда до момента — форхендите, бекхендите, спасяването на точките за пробив и победи. С времето обаче осъзнаваш, че това става малко по-малко важно. Важното е с какво те помнят хората, как си се държал в съблекалните, в коридорите, с медиите, с директорите на турнирите и с децата, които събират топките“, започна Федерер.

„Намирам се на много комфортно място днес, но все още съм щастлив да бъда част от тенис света от време на време, защото той е лепилото, което държи всичко около мен и днес. Имах най-хубавото време, създадох толкова много приятели в тура — от играчите до организаторите“, каза още той.

Швейцарецът прекара 310 седмици на върха на световната ранглиста и спечели общо 103 титли на ниво ATP.