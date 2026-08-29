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Борусия Дортмунд стартира новия сезон с победа над Хамбургер

Борусия Дортмунд стартира новия сезон с победа над Хамбургер

29 Август, 2026 21:37 530 0

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Снощи Байерн Мюнхен разгроми Щутгарт, а по-рано днес Лукас Петков се отличи с гол и асистенция в дебютния си сезон

Борусия Дортмунд стартира новия сезон с победа над Хамбургер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицешампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд победи Хамбургер ШФ с 2:0 на „Сигнал Идуна Парк“ в мач от първия кръг на футболното първенство на Германия, предаде БТА.

Серу Гираси откри резултата за домакините още в 9-ата минута с отличен завършващ удар след асистенция на Константинос Карецас. В края на първото полувреме Йоанис Константелиас удвои преднината за „жълто-черните“ след пас на Максимилиан Байер и последвал рикошет.

През втората част голмайсторът Константелиас напусна принудително терена с контузия в коляното. В 76-ата минута резервата Самуеле Инасио получи директен червен картон, но въпреки това Борусия Дортмунд удържа победата.

В неделя предстоят още два двубоя от кръга - Фрайбург - Вердер Бремен и Аугсбург - Шалке 04.

Снощи Байерн Мюнхен разгроми Щутгарт, а по-рано днес Лукас Петков се отличи с гол и асистенция в дебютния си сезон в германската Бундеслига при победата на новака Елферсберг с 3:2 над гостуващия Байер Леверкузен.


Германия
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